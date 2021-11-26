Зрелость гражданского общества

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Айгуль Турысбекова, Алматы

Программа нынешнего, юбилейного Гражданского форума охватывает широкий спектр тем, наполнена качественно проработанными мероприятиями. В его рамках в текущем году организовано более 30 дискуссионных площадок, экспертных обсуждений, фасилитационных и панельных сессий. Дискуссии эти посвящены вопросам развития общества и демократических процессов, реализации Целей устойчивого развития ООН и основных задач социума, государства и бизнеса в их достижении.

Конференция «Эволюция взаи­модействия: от донорской помощи к полноправному международному партнерству», состоявшаяся в 4-й день форума, стала площадкой для обсуждения предложений для международных организаций, которые готовы помочь реализовать гражданские инициативы, способные изменить качество жизни казахстанцев через укреп­ление институтов демократии, защиту прав граждан, борьбу с коррупцией и теневой экономикой, повышение прозрачности местных бюджетов и усиление позиций правозащитников.

Как отметили участники мероприятия, Х Гражданский форум, который проходит под общей темой «30 лет партнерства в интересах устойчивого развития общества и государства», – это хорошая возможность для подведения определенных итогов в развитии гражданского общества не только в Казахстане, но и в странах СНГ.

Приветствуя участников мероприятия, вице-министр информации и общественного развития Болат Тлепов отметил, что работа конференции направлена на содействие международному сотрудничеству и выработку рекомендаций по развитию благоприятной среды для укрепления донорской и благотворительной деятельности в стране. Особое внимание уделяется вопросам международного сотрудничества. Так, в течение 2021 года с участием руководства министерства проведено около 20 встреч со стратегическими зарубежными партнерами ОБСЕ, ООН, ЕС и достигнуты договоренности о дальнейшем взаимодействии.

Гражданский форум стал эффективной диалоговой площадкой для обмена мнениями по широкому спектру вопросов не только гражданского общества, но и проблем, актуальных для многих других сфер. Болат Тлепов отметил, что тематика конференции направлена на обмен опытом по внедрению лучших мировых практик в развитии гражданского общества.

– В прошлом году Указом Президента Касым-Жомарта Токаева утверждена Концепция развития гражданского общества РК, определяющая основные направления развития гражданского сектора до 2030 года. В начале будущего года будут приняты значительные поправки в Закон РК «Об Общественных советах», которые существенно расширят полномочия данного института. Также предусмотрено, что не менее 70% его членов должны представлять НПО, что является серьезным шагом в сторону гражданского сектора. Кроме того, будут приняты поправки в законодательство о волонтерской и благотворительной деятельности, – подчеркнул заместитель главы МИОР.

Как отметил представитель Администрации Президента Российской Федерации Алексей Власов, эксперты с большим интересом изучают казахстанский опыт.

– С момента создания Гражданский альянс Казахстана стал важным элементом общественно-политической системы страны. В процессе развития независимости совершенствовалась не только социально-экономическая система, но и институты, которые определяли работу некоммерческого гражданского сектора, – отметил Алексей Власов.

В ходе конференции обсужден широкий круг вопросов – растущие климатические и экологические риски, дефицит питьевой воды, угрозы фауне и флоре региона, осушение крупнейших водоемов. Все эти проблемы актуальны для Казахстана и других стран Центральной Азии.

Вместе с этим участники обсудили перспективные направления регионального сотрудничества гражданского общества разных стран, которые должны быть объединены в достижении Целей устойчивого развития ООН.

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