​Зри в корень!

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Марина Иванова, Уральск

Наряду с приоритетными направлениями, основанными на отраслевых особенностях региона, – переработкой углеводородов и продукции животноводства, в области получило развитие экспортоориентированное производство солодкового экстракта, успешно применяемого не только в фармацевтической и пищевой промышленности, но и в… металлургии.

По словам заместителя акима Западно-Казахстанской области Игоря Стексова, особый акцент в привлечении инвестиций должен делаться на наиболее перспективные направления экономики, связанные с переработкой продуктов газо- и нефтедобычи и, конечно, традиционного для области животноводства.

В настоящее время в регионе строится завод ТОО «Пош руно» по первичной обработке шкур КРС и МРС. Появление такого производства было ожидаемо, ведь сейчас огромное количество шкур никак не перерабатывается и, по сути, выбросывается. В дальнейшем у этого бизнесмена есть планы по углублению переработки, что позволит изготавливать кожаные изделия.

Производство, связанное с переработкой углеводородов, наладило АО «Конденсат», инвестировав, по словам Игоря Стексова, свыше 200 млн долларов в выпуск современных видов топлива, в том числе бензина экологического класса 5.

– В процессе разработки находится газохимический проект, конечной продукцией которого должен стать полиэтилен и полипропилен, – отмечает заместитель акима ЗКО. – Это направление одно из востребованных в мире. Оно высокорентабельное и высокотехнологичное и, конечно, очень дорогостоящее, но у нас есть инвесторы, которые хотят зайти в эту сферу.

Химический завод стоимостью более 2 млрд долларов предполагает появление большого количества новых рабочих мест, увеличение налоговых поступлений в бюджет, а также организацию связанных с ним мелких производств и аутсорсинговых компаний, что будет способствовать развитию предпринимательства.

– Сейчас мы ведем переговоры со многими инвесторами, в том числе по возобновляемым источникам энергии, производству электрических изделий, – говорит замакима области. – Работа ведется масштабная, но она должна быть централизованной.

– Сегодняшней нашей задачей со­вместно с КаzInvest, Министерством по инвестициям и развитию РК является создание пула проектов, которые можно реализовать, исходя из возможностей региона, – отмечает Игорь Стексов. – После этого мы займемся проработкой каждого из них, создавая для инвесторов готовый пакет документов, ознакомившись с которым, он может понять: интересно это для него или нет.

Хороший пример инвестиций в область, по словам заместителя акима региона, – приход на рынок ЗКО южноказахстанской компании «Алагеум электрик», которая, выкупив один из корпусов завода «Омега», организовала совершенно новое производство – Уральский трансформаторный завод. Тот, в свою очередь, предложил турецким компаньонам создать со­вместное современное предприятие, изготавливающее электрические шкафы, – ТОО «Урал электрик», которое тоже весьма успешно работает.

Среди перспективных инвестпроектов, начавших реализовыватья в области, – строительство торгово-логистического центра, представляющего собой автоматизированные склады высокого уровня с определенными режимами хранения для овощей и фруктов.

Транзитные возможности Западно-Казахстанской области позволяют решать проблемы доставки продукции экспортоориентированных производств. Но это касается только автомобильного транспорта. Железнодорожный оказывается недостаточно конкурентоспособным, так как с ним связаны определенные трудности.

Как отмечает генеральный директор ТОО «Лакрица Приуралья» Владимир Фоняков, осуществляющий поставки экстракта и порошка солодкового корня на российские, белорусские и украинские предприятия, они успешно работают с транспортными компаниями, которые предлагают удобные и гибкие условия доставки на автомобильном транспорте в любую точку. При этом железнодорожные перевозки практически не используются по причине сложной системы оформления и долгой доставки грузов.

– В прошлом году мы так и не смог­ли отправить в Китай 40-фунтовый контейнер из-за сложностей с заказом, погрузкой и тому подобное, – говорит Владимир Фоняков. – А направленный нами в Новосибирск железной дорогой груз шел до пункта назначения почти 2 месяца, при том что автомобильный транспорт укладывается в 4–7 дней.

Компания-экспортер, предлагающая довольно специфический продукт, не продающийся на прилавках, получает все больше предложений о сотрудничестве. При этом среди казахстанских потребителей только два металлургических комбината «Казцинка», использующих солодковый экстракт для обезвреживания паров цинкового производства. В данный момент ТОО «Лакрица Приуралья» активно обсуж­дает возможное сотрудничество со странами Европы. Только за прошлый год на предприятии побывало свыше 30 делегаций со всего мира.

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