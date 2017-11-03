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Зримые черты «Нұрлы жер»
Любовь Доброта, Шымкент

К работе первый заместитель Премьер-министра приступил сразу же, как только самолет приземлился в шымкентском аэропорту. Сегодня из аэропорта осуществляются регулярные рейсы во все областные центры страны, а также в города СНГ, дальнего и ближнего зарубежья. Здесь принимают все типы судов без ограничения. Он работает в круглосуточном режиме, в полной мере обеспечивая таможенный, пограничный и санитарно-карантинный контроль.

Аскар Мамин заслушал док­лад заместителя председателя правления АО «Международный аэропорт Шымкент» Сакена Мамырбекова, а также принял участие в заседании рабочей группы по реорганизации аэропорта. В следующем году воздушная гавань отметит свой полувековой юбилей, и столь солидный возраст и интенсивная нагрузка требуют модернизации воздушной гавани.

Это тем более важно, если учесть, что Государственная программа инфраструктурного развития «Нұрлы жол» предполагает создание евразийского транспортно-логистического хаба. В непосредственной близости к аэропорту расположен транспортно-логистический центр «Оңтүстік», под который отведено 92 га. На этой территории реализуется 8 частных инвестиционных проектов. Два предприятия – ТОО «Kazakhstan Logistics group» и ТОО НПО «Зерде» – уже ввели в эксплуатацию первый этап своих проектов и принимают грузы для хранения и дальнейшей транспортировки. До конца года планируется ввод в эксплуатацию складов ТОО «Continental Logistics Shymkent».

В общей сложности здесь одновременно можно складировать 30 тыс. тонн товаров. К услугам предпринимателей не только общетемпературный, но и климатический склад, позволяющий регулировать температурный режим для скоропортящихся грузов. Суммарный объем инвестиций, вложенных в транспортно-логистический центр «Оңтүстік», составил 15, 8 млрд тенге. Аскар Мамин считает, что наличие такого крупного центра заметно оживит торгово-экономическую деятельность в регионе, выведя на новый уровень сотрудничества с соседними странами.

Аким области Жансеит Туймебаев рассказал первому заместителю Премьер-министра о темпах реализации Государственной программы жилищного строительства «Нұрлы жер». А первый заместитель акима области Дархан Сатыбалды сообщил о том, что для обеспечения арендным жильем 35 тыс. семей, не имеющих возможности приобретения кредитного жилья, по области необходимо создать жилищный фонд на 1 млн 700 тыс. квадратных метров. За четыре предстоящих года планируется сдать в эксплуатацию 6 816 аренд­ных квартир.

В микрорайоне «Нурсат» Аскару Мамину показали несколько десятков многоэтажных домов, строительство которых вышло на завершающий этап. Яркие бело-желто-оранжевые фасады многоэтажек смотрятся нарядно и привлекательно. Современную планировку и тщательную отделку жилья новоселы смогут оценить уже в ближайшее время, получив ключи от новых квартир.

В Южно-Казахстанской облас­ти по программе «Нұрлы жер» одновременно строится 279 многоэтажных жилых дома. При этом 88 высоток возводятся за счет бюджетных средств, строительство 74 финансируют национальные компании, 107 – частные застройщики. Нынешний год на юге запомнится бумом жилищного строительства. До конца года предполагается сдать в эксплуа­тацию 700 тыс. квадратных мет­ров жилья, или 85 многоэтажек. И сбоев в выполнении столь грандиозных планов быть не должно.

Проблем со строительными материалами уж точно не будет. Практически все, что необходимо на стройплощадке, область выпус­кает сама. В этом смог убедиться и Аскар Мамин, посетивший кирпичный завод «Агро V» в Ордабасинском районе. Это предприятие вошло в Карту индустриализации. Завод, стоимость которого составляет 527 млн тенге, в год выпускает 25 млн кирпичей. Работой обеспечены 60 человек, работая круглый год в три смены. Технологическое оборудование завода доставлено по специальному заказу из Китая и позволяет сохранить геометрические параметры кирпичей за счет того, что оно полностью автоматизировано. Особо на заводе гордятся тем, что печи для обжига кирпичей не имеют аналогов в нашей стране. Используемая технология позволяет выпускать продукцию высокого качества, а значит, горожане, ставшие новоселами благодаря программе «Нұрлы жер», могут быть уверены в качестве своего жилья.

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