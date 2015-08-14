Свежий выпуск Зримые шаги партнерства Вадим МАХИН, Алматы

Проект осуществляется при финансовой поддержке США. В торжественном мероприятии приняли участие исполняющий обязанности Генерального консула США в Алматы Кристофер МакКейб и заместитель председателя КНБ – директор Пограничной службы полковник Дархан Дильманов. Работа по реализации совместного проекта началась год назад, когда определили место строительства корпуса, обговорили вопросы проектирования, оснащения пункта средствами технического контроля.

– Строительство пунк­та пропуска – значительный шаг в развитии наших партнерских отношений, – сказал на церемонии закладки капсулы Дархан Дильманов. – С вводом объекта в эксплуа­тацию появится возможность усовершенствовать учебно-материальную и техническую базу академии, повысить профессио­нальное мастерство преподавательского состава и, что особенно важно, качество обучения курсантов и слушателей.

На встрече подчеркивалось, что для высокой эффективности пограничного контроля нужны: хорошо обученный персонал, современное оборудование и отличная инфраструктура. Новый учебный центр будет соединять в себе все эти ключевые элементы. Немаловажное значение имеет и тот факт, что в Академии Погранслужбы обучаются военнослужащие из Кыргызстана, Таджикистана и Исламской Республики Афганистан. В новом учебном центре они также получат знания по эффективному управлению и эксплуатации пограничного пункта.

Насколько серьезно и ответственно относятся партнеры к реализации этого проекта, можно судить и по такой цифре – 1,2 млн долларов. Именно такая сумма направляется на строительство и оснащение пункта пропуска современным оборудованием. Средства выделяются Государственным департаментом США в рамках программы по экспортному контролю и безо­пасности границ.

За 15 лет взаимодействия с этой программой Пограничной службе была предоставлена помощь в размере 27 млн долларов, что способствовало усилению борьбы с терроризмом, экстремизмом и наркотрафиком, а также улучшению подготовки высококвалифицированных офицеров-пограничников.

– Совместная реализация этого проекта – еще одно свидетельство надежного сотрудничества между нашими странами, основанного на взаимных интересах и уважении друг к другу, – отметил Кристофер МакКейб, рассказывая об истории партнерских взаимоотношений с Пограничной службой. – Соединенные штаты гордятся тем, что являются партнерами Казахстана.

Американский дип­ломат особо подчеркнул важную роль нашей страны как признанного во всем мире лидера по воп­росам нераспространения ядерного оружия и добавил:

– В ближайшее время ожидается еще одно историческое событие – Казахстан и Международное агентство по атомной энергии намерены подписать соглашение по размещению первого банка ядерного топлива на территории республики.

Американская сторона, как было заявлено на встрече, поддерживает эту инициативу, направленную на дальнейшее продвижение мирного, безопасного атома. В торжественной обстановке Дархан Дильманов и Кристофер МакКейб заложили стальную капсулу в основание будущего корпуса пункта пропуска. По традиции в капсулу вложен сертификат, подписанный обеими сторонами, как символ дальнейшего тесного и взаимовыгодного сотрудничества.

В заключение торжества организаторы встречи ответили на вопросы журналистов. Полковник Д. Дильманов, в частности, отметил, что достигнута договоренность о совместном строительстве и оснащении досмотровых площадок, где будут установлены образцы вагонов, автотранспорта и воздушного судна, и о возведении новых корпусов учебного центра для подготовки специалистов-пограничников. По его мнению, все это окажет существенное влия­ние на подготовку офицеров и выполнение задач по охране государственной границы.