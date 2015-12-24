Спорт
Зрителям предложили принести 2 кг еды на матч с Халком
Любителям футбола предложили посетить благотворительный матч с участием игрока бразильской сборной Халка. Но основным условием является 2 кг продуктов, которые нужно принести с собой и сдать при входе, передает Kazpravda.kz со ссылкой на "Лента.ру".

Эта идея принадлежит самому Халку, ее он написал в своем Instagram. Таким образом футболист планирует собрать еду для голодающих.

Матч состоится в субботу, 26 декабря, в бразильском городе Кампина-Гранда. В поединке команда друзей Халка встретится со сборной друзей бразильского бойца смешанного стиля Антонио Сильвы.

В сентябре этого года Халк спел песню на Невском проспекте в Санкт-Петербурге, после того как болельщики "Зенита" собрали 1,3 миллиона рублей для Артема Двуреченских, который болен острым лимфобластным лейкозом (раком крови).

Силва в 2015 году провел в Абсолютном бойцовском чемпионате (UFC) три боя, в которых одержал одну победу и дважды проиграл техническим нокаутом.

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