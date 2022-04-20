Зульфия Чиншанло установила 4 рекорда на первенстве Казахстана и получила "бронзу" ЧМ

На Чемпионате Казахстана по тяжелой атлетике Зульфия Чиншанло установила 4 рекорда и получила "бронзу" Чемпионата мира, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Федерацию тяжёлой атлетики РК.

Спортсменка выступала в категории до 59 килограмм. В сумме двоеборья Зульфия подняла 223 килограмма (95+128).

Как отметили в пресс-службе ФТА, на республиканском первенстве Чиншанло не только стала безусловным лидером в своей категории, опередив ближайшую соперницу на 51 килограмм, но и установила четыре рекорда: в сумме, два в «рывке» и в «толчке».

Вместе с медалью Чемпионата Казахстана Зульфия Чиншанло получила и бронзовую награду за третье место на Чемпионате мира в Ашхабаде.

Напомним, на прошедшем в 2018 году первенстве Зульфия стала пятой, однако в результате последующей дисквалификации двух спортсменок, ее результат стал третьим.