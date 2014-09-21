Зульфия Чиншанло завоевала "серебро" Азиатских игр в Инчхоне Спорт 701 Аскар Бейсенбаев

Фото Никиты Басова

Казахстанская штангистка Зульфия Чиншанло в весовой категории до 53 кг, установив на Азиатских играх в Инчхоне новый мировой рекорд в толчке (132 кг), тем не менее довольствовалась лишь итоговым 2-м местом. Об этом сообщает специальный корреспондент газеты "Казахстанская правда" Аскар Бейсенбаев.



Победительницей стала представительница китайского Тайпея – Су Шу Чинг, которая повторила рекорд нашей соотечественницы в толчке, но в рывке одолела 101 кг (Зульфия смогла поднять 96 кг, при этом смазав одну из попыток). Все это позволило представительнице островного государства установить новый рекорд планеты по сумме двух упражнений, который теперь равняется 233 кг.



Третьей стала китаянка Чжан Вансьон, которая подняла тот же вес, что и Чиньшанло, но ввиду большего собственного веса завоевала "бронзу".

