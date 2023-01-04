Зульфия Сулейменова стала министром экологии и природных ресурсов РК

Зульфия Сулейменова назначена министром экологии и природных ресурсов Республики Казахстан, передает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу президента РК.

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Указом главы государства от 4 января 2023 года за № 84 Сулейменова Зульфия Булатовна назначена министром экологии и природных ресурсов Республики Казахстан.

Другим указом главы государства Брекешев Сериккали Амангалиевич освобожден от должности министра экологии, геологии и природных ресурсов Республики Казахстан.

Напомним, 2 января 2023 года указом президента РК Министерство экологии, геологии и природных ресурсов было реорганизовано в Министерство экологии и природных ресурсов с передачей функций и полномочий в сфере государственного геологического изучения недр, воспроизводства минерально-сырьевой базы в Министерство индустрии и инфраструктурного развития.