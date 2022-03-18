Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев присвоил звание «Қазақстанның Еңбек Ері» писателю Илье Жаканову и президенту Казахской академии питания Турегельды Шарманову. Соответствующий Указ «О награждении государственными наградами Республики Казахстан» Глава государства подписал 17 марта 2022 года, передает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Президента РК.

За выдающиеся достижения в социально-гуманитарном развитии Республики Казахстан высшая степень отличия – звание «Қазақстанның Еңбек Ері» с вручением знака особого отличия – Золотой звезды присвоена Жаканову Илье – писателю, город Атырау.

За выдающиеся достижения в развитии здравоохранения Республики Казахстан высшая степень отличия – звание «Қазақстанның Еңбек Ері» с вручением знака особого отличия – Золотой звезды и ордена «Отан» присвоена Шарманову Турегельды – президенту Казахской академии питания, город Алматы.