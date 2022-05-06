Звание "Халық қаһарманы" присвоил посмертно Президент троим ветеранам ВОВ

Касым-Жомарт Токаев подписал указ о награждении государственными наградами Республики Казахстан, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Президента РК.

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. За мужество и героизм, проявленные в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов, присвоить высшую степень отличия – звание «Халық қаһарманы» с вручением знака особого отличия – Золотой звезды и ордена «Отан»:

- Абдыбекову Тулеугали Насырхановичу (посмертно) – снайперу 2-ой стрелковой роты 302-го гвардейского стрелкового полка 8-ой гвардейской стрелковой Краснознаменной дивизии;

- Несмиянову Александру Александровичу (посмертно) – командиру 1-го стрелкового батальона 690-го стрелкового полка 126-ой стрелковой Горловской Краснознаменной дивизии;

- Сулейменову Ибраиму (посмертно) – снайперу-наблюдателю 2-го отделения стрелкового батальона 100-ой отдельной стрелковой бригады.

2. Настоящий Указ вводится в действие со дня подписания.

Президент Республики Казахстан К.Токаев

Нур-Султан, Акорда, 5 мая 2022 года

№ 889