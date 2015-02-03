Звание по заслугам Свежий выпуск 589 Чингиз ТАШЕНОВ, Кокшетау

Его общий трудовой стаж составляет 47 лет, в их числе 29 лет работы в департаменте по чрезвычайным ситуациям Акмолинской области. Он – участник ликвидации многих ЧС природного и техногенного характера. За время работы в качестве руководителя курсов гражданской обороны и главного специалиста управления ГО Сырым Рахимов передал свои знания и опыт более чем 32 тыс. сотрудникам ДЧС.

Сырым Рахимович принимает активное участие в общественно-политической жизни города и области. Он – член Акмолинской ассамблеи народа Казахстана, почетный ветеран МЧС, а кроме того известен как поэт. За добросовестный труд награжден орденом «Құрмет», имеет 8 медалей и пять нагрудных знаков. Присвоенное звание стало еще одним признанием его заслуг.



