Общество

​​​​​​​Зверь, пробуждающийся в угле

Ульянкина Елена

На шахтах Караганды застопорилось внедрение сконструированного местными учеными прибора, который позволяет прогнозировать риск выброса метана.

Главная опасность карагандинских угольных шахт кроется во внезапных выбросах газа. А они провоцируют обвалы горной массы, заваливающей шахтеров и перекрывающей выходы из забоев. При этом если возникнет искра, возможны взрыв и пожар.

Выброс метана – явление неконтролируемое, но его можно спрогнозировать. Для этого специалисты используют прибор, называющийся напоромер. Его в карагандинских шахтах применяют давно – с 70-х годов минувшего века. По сути, это манометр, который измеряет давление метана, идущего из специально пробуренного в груди забоя отверстия.

Напоромер считается устаревшим и дает серьезную погрешность – более 20%, которая может стоить шахтерам жизни. Ведь по показаниям прибора специалист по прогнозу решает, опас­но продолжать горные работы или нет. Карагандинские ученые давно пытаются решить проблему взрывоопасности угольных шахт. Они разработали и сконструировали прибор для текущего прогноза выбросоопасности угольных пластов, получивший название CoalAwakeningBeast, то есть «Зверь, пробуждающийся в угле».

Авторами расходомера стали Константин Абрамсон, Янис Байсагов и Алексей Греков. Они разработали принцип его действия, подготовили программное обеспечение, сделали чертежи и своими руками собрали первую, экспериментальную партию из десяти шахтных приборов. Важно, что карагандинцы смогли отработать методику поверки расходомера на современном оборудовании.

– Мы спроектировали наш прибор на грант от Министерства образования и науки, – говорит создатель портативного расходомера газа Константин Абрамсон. – Грант выделили Карагандинскому техническому университету. Мы не смогли бы его получить без помощи доктора технических наук, профессора, академика КазНАЕН Николая Дрижды. Он был научным руководителем нашего проекта.

Расходомер газа made in Karaganda работает по принципу термоанемометра. Внутри него расположены два датчика-терморезистора. Один из них измеряет температуру потока метана, который проходит через прибор, а второй, нагретый током до 100 градусов, – расход газа. Прибор делает вычисления по заложенным в него алгоритмам и выдает результат: «опасно» или «неопасно».

– Расходомеры мы собирали сами, – напоминает ученый. – Корпуса из ADS-пластика – тайваньские. Потом их дорабатывали: делали дисплей и панели. Печатные платы заказывали на заводе в Новосибирске. Там их изготавливали по нашим чертежам. А сборку производили в Караганде. Этим занимался талантливый конструктор Алексей Греков.

Прибор получился легким – его вес около килограмма – и высокоточным, поскольку для его создания применялись IT-технологии. Карагандинский расходомер метана позволяет сохранять в памяти информацию об измерениях, а потом «перегонять» все данные на компьютер.

Электронная фиксация результатов измерения – важная особенность изобретения карагандинских ученых. Ведь в шахтах специалисты до сих пор записывают показания старых напоромеров карандашом в блокноте. А здесь можно допустить ошибку – случайно или намеренно. Не секрет, что шахтеры идут на такой риск, опасаясь не выполнить план по добыче угля.

Важно отметить, что карагандинский расходомер метана получил Евразийский сертификат безопасности. Его выдал Научный центр ВостНИИ в российском Кемерове.

Прибор испытывали не только в лабораторных, но и в реальных условиях. Весной 2021 года его тестировали в шахтах компании «АрселорМиттал Темиртау» – имени Кузембаева, имени Ленина и на «Саранской». В забой с расходомером в руках спускался программист Янис Байсагов. Он проводил испытания в присутствии штатного специалиста по дегазации, а потом сохранял все полученные данные.

– Мне в силу преклонного возраста нельзя было спускаться. Поэтому я ждал Яниса на поверх­ности, – рассказывает Константин Абрамсон. – В первый день его повезли на шахту имени Кузембаева, спустили на глубину более 1 000 метров. Знаете, результаты испытаний нашего прибора удивили сотрудников участков вентиляции и прогноза. У них к нам не возникло никаких замечаний.

«За время проведенных испытаний расходомера газа шахтного переносного CoalAwakeningBeast установлено, что прибор является работоспособным в подземных шахтных условиях на разных – угрожаемых и особо выбросоопас­ных пластах Карагандинского бассейна, – говорится в одном из протоколов испытаний. – Электронный блок прибора показал устойчивую и бесперебойную работу. Не было отказов системы энергопитания. Расходомер обладает достаточной механической прочностью, сравнительно небольшими габаритами и весом».

Разработчики надеялись, что компания «АрселорМиттал Темиртау» заключит с ними конт­ракт и возьмет их прибор на вооружение. Но дальше обещаний дело не пошло.

А спустя полгода после испытаний, в ноябре минувшего года, на шахте «Абайская» случилась авария. Произошел непрогнозируемый выброс угля и газа, под завалами погибли шестеро… Двое проходчиков остались живы, но попали в больницу с отравлением метаном.

Константин Абрамсон считает, что этой трагедии можно было избежать, если бы на шахте применяли расходомер метана, разработанный его командой.

– После той аварии я отправил письмо министру по ЧС Юрию Ильину, в котором рассказал о нашей разработке, – продолжает карагандинец. – Возможно, оно дало эффект. После оглашения итогов расследования был принят план мероприятий по обеспечению промышленной безопасности. В их числе значилось оснащение шахт приборами для измерения начального газовыделения.

Чтобы его выполнить, угольный департамент АО «АрселорМиттал Темиртау» провел закупки расходомеров газа. Всего их нужно было 40 штук. В январе состоялся первый тендер, весной – второй, летом – третий. Карагандинские ученые участвовали во всех. По итогам второго их признали победителями, но контракт не заключили. Организатор потребовал залог, а его у разработчиков расходомера метана CoalAwakeningBeast не оказалось.

Тогда был объявлен третий тендер. Его карагандинцы проиграли. Угольный департамент сослался на «неприемлемые результаты по итогам технической оценки» прибора. Какие именно, не уточнил.

Победу одержал поставщик с прибором под названием Angel-M. Он в экспериментальном порядке применяется в Кузбассе для прогноза горных ударов, которых в шахтах Карагандинского угольного бассейна не бывает.

– Наш прибор успешно прошел испытания в шахтах. Замечаний к его работе нет. А если так, то дайте ему дорогу! – резонно рассуждает инженер Константин Абрамсон. – Но почему-то этого не происходит. Нашу многолетнюю работу обесценивают. Ну ладно мы! Шахтеры остаются крайними! Они каждый день подвергают себя опасности. Ведь прогнозы выбросов газа строят по неверным показаниям старых напоромеров. Опасность можно как недооценить, так и пере­оценить. А это, с одной стороны, чревато трагедией, а с другой – остановкой процесса добычи угля и излишней дегазацией забоя. Производственники это понимают, но ничего сделать не могут.

Популярное

Все
Как живет село Кабланбек. Картинки с натуры.
Ветеран угольной отрасли: не в том направлении идем
​​​​​​​Зверь, пробуждающийся в угле
Привет из солнечного Узбекистана
Одним из последних произведений, написанных народным писателем Казахстана Шерханом Муртазой, стал сборник его философских размышлений «Бір кем дүние» («Один изъян бытия»)
​​​​​​​Акт милосердия и гуманизма
​​​​​​​Преодолеть языковой барьер можно
Хранитель истории Лепсинска
Под боком у столицы
У каждого свой Шафер
Такие разные старушки
Музыка скульптурных форм
Релокация-1919
​​​​​​​На каланче пожарной
​​​​​​​Думать на казахском
Особое искусство – всем радость подарить
Не благодаря, а вопреки
​​​​​​​2 : 1 в нашу пользу
Битва стилей
Чем бы заняться?
Иманбек Зейкенов женился
Водителям "скорой помощи" запретили проезжать на красный и выезжать на встречную полосу
Казахстан и Узбекистан подписали Дорожную карту
Аральскую проблематику обсудили сенаторы Казахстана и Узбекистана
Казахстан передал Кыргызстану председательство в СНГ
Касым-Жомарт Токаев выразил соболезнования президенту Ирана
Алихан Смаилов подвел итоги председательства Казахстана в СНГ
Токаев выступил на внеочередной сессии Совета коллективной безопасности ОДКБ
Смаилов выступил с заявлением по итогам заседания Совета глав правительств СНГ
Глава государства Касым-Жомарт Токаев поздравил турецкий народ
Избранница Иманбека из родного Аксу
Казахстан готов укреплять промышленную кооперацию с Беларусью – Смаилов
Обломок космического корабля упал в области Улытау
Какие вопросы обсудят главы правительств СНГ в Астане
Здание Минобороны Казахстана горело в Астане. Видео
"Дядя, угости пирожками”: как подросток в Астане лишил денег прохожего
Заседание Совета глав правительств СНГ пройдет в Астане
Антикор рассказал об инструментах возврата активов
Две семейные пары мошенников задержали в Шымкенте
Упал в котлован на дороге мужчина в Алматы
Древнее поселение эпохи бронзы, похожее на Аркаим, раскопали в Костанайской области.
Шестилетние братья скончались от неизвестной болезни в Костанайской области
Женщину-юриста убили в Алматы
Установлен подозреваемый в убийстве женщины-юриста в Алматы
Столица Казахстана становится хабом мировой политики
Студенты колледжа повесились в Шымкенте
Владимир Путин прибыл в Астану
20-летний таксист на арендованном авто распространял наркотики в Астане
В убийстве женщины-юриста в Алматы подозревают ее бывшего мужа
Какие документы подписали Казахстан и Туркменистан по итогам переговоров
"Пора признать, что система ОСМС провалилась" – депутат Конуров призывает вернуться к государственной медицине
Смертельное ДТП с участием автобуса и ГАЗели произошло в Туркестанской области (видео)
Нарастить объемы взаимной торговли до миллиарда долларов договорились Казахстан и Туркменистан
Дело об истязании мужем беременной жены расследует полиция Алматы
Президент посетил торжественный концерт в честь Дня Республики
Касым-Жомарт Токаев провел встречу с главой Европейской комиссии
Казахстанский боксер нокаутировал мексиканца на профессиональном ринге
Астана попала в Книгу рекордов Гиннесса
Водитель выпрыгнул из машины на полном ходу в Павлодарской области
Экс-главу Китая вывели под руки из президиума на съезде КПК

Читайте также

Общество
Ветеран угольной отрасли: не в том направлении идем
Общество
Как живет село Кабланбек. Картинки с натуры.
Общество
Секс-притон ликвидировали в Усть-Каменогорске
Общество
Рассылку об опасности пересылаемых картинок в WhatsApp расп…

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]