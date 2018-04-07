Зверски избитую учительницу нашли в подъезде жилого дома в Актобе

Чудовищно избитую женщину нашли в подъезде жилого дома в Актобе, она скончалась в больнице после нескольких дней комы, передает "Актобе Таймс".
32-летнюю учительницу Екатерину Самсонову нашли избитой в подъезде жилого дома 23 марта. С серьезными травмами ее доставили в больницу. Несмотря на операцию и усилия врачей, женщина скончалась 27 марта, не приходя в сознание.
В пресс-службе ДВД подтвердили факт гибели женщины, но подробности преступления раскрывать не стали.
По словам родственников, Екатерина была знакома с избившим ее мужчиной. Они общались в одной компании. По словам мамы убитой учительницы, Натальи Самсоновой, подозреваемый 1983 года рождения. Он работал на стройке. Сейчас его содержат в СИЗО.
"Избил он ее страшно. Прыгал на ней – переломал ребра. Как нам сказали, была совершена попытка изнасилования. Его задержали, якобы он уже сознался. В итоге ему не приписывают статью "Убийство", а обвиняют по статье "Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью", – сообщают родные женщины.
У погибшей Екатерины Самсоновой остался ее 13-летний сын.
32-летнюю учительницу Екатерину Самсонову нашли избитой в подъезде жилого дома 23 марта. С серьезными травмами ее доставили в больницу. Несмотря на операцию и усилия врачей, женщина скончалась 27 марта, не приходя в сознание.
В пресс-службе ДВД подтвердили факт гибели женщины, но подробности преступления раскрывать не стали.
По словам родственников, Екатерина была знакома с избившим ее мужчиной. Они общались в одной компании. По словам мамы убитой учительницы, Натальи Самсоновой, подозреваемый 1983 года рождения. Он работал на стройке. Сейчас его содержат в СИЗО.
"Избил он ее страшно. Прыгал на ней – переломал ребра. Как нам сказали, была совершена попытка изнасилования. Его задержали, якобы он уже сознался. В итоге ему не приписывают статью "Убийство", а обвиняют по статье "Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью", – сообщают родные женщины.
У погибшей Екатерины Самсоновой остался ее 13-летний сын.