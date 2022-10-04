Зверское избиение матери 6 детей в Алматинской области прокомментировали в полиции

Мужчину, подозреваемого в жестоком избиении матери шестерых детей, задержали в Алматинской области, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Telegram-канал POLISIA.KZ.

В Департаменте полиции Алматинской области прокомментировали пост в Facebook об избиении местной жительницы, матери шестерых детей.

27 сентября в управление полиции Карасайского района поступило сообщение, что в реанимационное отделение больницы города Каскелена с телесными повреждениями поступила 35-летняя женщина.

Правонарушение незамедлительно было зарегистрировано в ЕРДР по части 1 уголовной статьи "Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью".

В результате оперативно-розыскных мероприятий был установлен подозреваемый – гражданин А. 1999 года рождения.

В настоящее время мужчина задержан в порядке статьи 128 УПК РК и водворен в изолятор временного содержания.

В полиции отметили, что следствием будут приняты все предусмотренные законом меры для всестороннего, полного и объективного исследования обстоятельств, необходимых и достаточных для правильного разрешения дела.