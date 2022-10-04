Скриншот с видео t.me/POLICE_of_KZ
Происшествия , Видеогалерея
Зверское избиение матери 6 детей в Алматинской области прокомментировали в полиции

Мужчину, подозреваемого в жестоком избиении матери шестерых детей, задержали в Алматинской области, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Telegram-канал POLISIA.KZ.

В Департаменте полиции Алматинской области прокомментировали пост в Facebook об избиении местной жительницы, матери шестерых детей.

27 сентября в управление полиции Карасайского района поступило сообщение, что в реанимационное отделение больницы города Каскелена с телесными повреждениями поступила 35-летняя женщина.

Правонарушение незамедлительно было зарегистрировано в ЕРДР по части 1 уголовной статьи "Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью".

В результате оперативно-розыскных мероприятий был установлен подозреваемый – гражданин А. 1999 года рождения.

В настоящее время мужчина задержан в порядке статьи 128 УПК РК и водворен в изолятор временного содержания.

В полиции отметили, что следствием будут приняты все предусмотренные законом меры для всестороннего, полного и объективного исследования обстоятельств, необходимых и достаточных для правильного разрешения дела.

 

Популярное

Все
Политическая модернизация: необходимые задачи и неожиданные решения
Жители Жаркына, пригородного поселка Семея, возмущены низким качеством ремонтируемой дороги
На 10% подорожали отопление и горячая вода для потребителей Караганды
Нет требования – нет и наказания
С вокзала во дворец
В Карагандинской области, будет построено 17 новых школ, но зато нет денег на ремонт старых
Независимость в лицах
Как быть студентам Атырауского инженерно-гуманитарного института, лишенного в апреле текущего года лицензии?
Трое уволены и троим объявлены выговоры в СПК «Тобол» за махинации с сахаром и незаконное предоставление земельных участков
После армии – в вуз
Крупный «улов»
Тема трубы накануне зимы
Штраф за спекуляцию
Чтобы понимать друг друга
Работать засучив рукава
История любви и героизма
Чтобы помнили
Самый читаемый и почитаемый
Долгожданный асфальт
Выдающиеся голоса
Единовременную выплату ко Дню пожилых людей получат пенсионеры в Казахстане
Вице-премьер Жумангарин высказался о требованиях закрыть границу для россиян
На прощание аким, видимо разозлившись, заявил: «В следующем году у нас будут выборы акима, пусть поставят другого человека, может, он быстрее сделает»
Условия выдачи прибывших в Казахстан россиян озвучили в МВД
40 млн тенге вымогали у астанчанки, шантажируя сливом интимного видео
Пенсионная перезагрузка
Для чего россияне получают ИИН, пояснили в Минцифры
Грабитель с ножом напал на цветочный магазин в Астане
В Казахстане официально появится молодежь категории NEET
Мефедрон изготавливали супруги у себя дома в пригороде Алматы
Выдворение из Казахстана российского хирурга прокомментировали в МВД
Однократный срок президентства: Токаев объяснил суть реформы
ЕНУ получил статус исследовательского университета
В моногороде Аксу второй год не могут запустить котельную стоимостью 11 млрд тенге
Какие тендеры, такая и вода
Может ли сказаться на инфляции большой оборот рублей в Казахстане – ответ главы МНЭ РК
Касым-Жомарт Токаев встретился с корпоративным президентом Samsung Electronics
Более 28 тыс. россиян приехали в Северный Казахстан с 21 сентября
Новый учебный год в Костанае начался с обострения старых проблем
Первоклассникам в Актобе по ошибке сделали прививку вместо пробы Манту
Продолжить традицию китайско-казахстанских отношений и открывать новые возможности
Зачем самолет ВВС США прилетал в Нур-Султан, пояснили в МИД РК
Указ Президента Республики Казахстан
Ракета с космическим кораблем напугала казахстанцев – видео
Где и во сколько смотреть трансляцию поединка Головкин – "Канело"
Торговля людьми: более 20 преступлений выявили полицейские Казахстана
Объявлены новшества ЕНТ-2023
Ситуация по коронавирусу в Казахстане на 14 сентября
В Костанайской области огнем уничтожено и повреждено более 100 жилых домов
Когда столица Казахстана вновь станет Астаной
МВД обратилось к казахстанцам с предупреждением
Реформатор с большой буквы
Об отправленных в Россию вертолетах высказался глава МЧС
Археолог Андрей Астафьев обнаружил в Мангистау древнейший торговый ремесленный центр
Почти на 10 млрд тенге снизили тарифы на комуслуги в 12 регионах
Мусин заехал по "старой доброй привычке" без предупреждения в ЦОН и рассказал, что его там ждало
Закон Республики Казахстан
Наплыв россиян в Казахстан объяснили в МВД РК
«Точечные эксперименты» градостроительства
Тарифы страховых выплат пострадавшим от медиков пациентам предложил Минздрав

Читайте также

Происшествия
Санитар истязал подопечных детдома в Актобе
Происшествия
Мужчина скинул с третьего этажа знакомую в Карагандинской о…
Происшествия
Причину взрыва в оружейном магазине Костаная назвала Генпро…
Происшествия , В мире
"Не готов убивать": российский рэпер Walkie покончил с собо…

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]