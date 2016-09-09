Звезда Асанали Ашимова "зажглась" в Алматы

Культура
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Ксения Воронина
В Алматы состоялась церемония открытия Звезды казахского актера, режиссера театра и кино, сценариста и педагога Асанали Ашимова на Аллее звезд, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Департамент коммуникаций MEGA MANAGEMENT.

Асанали Ашимов – актер, режиссер театра и кино, сценарист, педагог. Начал свою карьеру в 60-х годах прошлого столетия. Сегодня он ставит спектакли в Казахском государственном академическом театре драмы им. М. Ауэзова, работает над новыми кинопроектами, руководит киностудией "Елiм-ай".

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"Сегодня исторический и очень радостный день для меня, знак признания народа. Эта Звезда – заслуга моих педагогов, сверстников, учеников. Работа, проделанная организаторами этого проекта, – очень хорошее начало. Спорт, искусство – это объединяет людей. Это доброе начинание должно найти свое продолжение. Благодаря таким мероприятиям подрастающее поколение воспитывается в духе дружбы и согласия, познает новое, знакомится с великими людьми. Своим студентам я говорю: "Кто ценит свою работу и труд, тот будет удостоен чести и славы. Человек не должен искать славу и звание, но слава должна искать человека".  Благодарю вас за такое приятное мероприятие! Служу народу своему, служу искусству", – сказал виновник торжества.

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Поздравить артиста пришли президент киностудии "Казахфильм" Бахыт Каирбеков, директор Казахского государственного академического театра драмы им. М. Ауэзова Ерлан Билал, народные артисты РК Есмухан Обаев, Алтынбек Коразбаев и многие другие представители творческой интеллигенции, а также студенты Академии им.  Жургенева – будущие актеры театра и кино, ученики Асанали Ашимовича и его многочисленные поклонники.

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"У Асанали Ашимовича большой багаж, сегодня он выходит на сцену, руководит актерами, ставит спектакли – для настоящего артиста не существует возраста. У него особый подход к роли, к режиссуре, к театру, это надо видеть и наслаждаться, для меня он идеал. И сегодня мы видим, что народ любит Асанали-ага, поддерживает и высоко ценит его. Эта Звезда доказательство признания большого таланта Асанали Ашимова, который, прежде всего, является Человеком с большой буквы", – сказал Ерлан Билал.

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Звезда Асанали Ашимова изготовлена из мрамора, меди и латуни. Размер – 60*60 см. Аллея Звезд расположена перед входом в ТРЦ MEGA Park.

Отметим, что первой на Аллее Звезд "зажглась" Звезда двукратного олимпийского чемпиона Ильи Ильина. Следующей свою Звезду открыла глава фонда ДОМ Аружан Саин, а после звездную коллекцию пополнил олимпийский чемпион Александр Винокуров.

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