У Актрисы Энн Хэтэуэй и ее мужа Адама Шульмана уже есть два сына — Джонатан и Джек, передает корреспондент Kazpravda.kz со ссылкой на РИА Новости

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«У Энн Хэтэуэй пополнение в семье... Звезда фильма "Дьявол носит Prada" была замечена во вторник во время прогулки по Нью-Йорку. Новорожденный малыш был пристегнут у нее на груди в слинге», — пишет издание TMZ.

Издание добавляет, что у Хэтэуэй и ее мужа Адама Шульмана уже есть два сына — Джонатан и Джек.

Энн Хэтэуэй известна по фильмам "Дьявол носит Prada", "Интерстеллар", "Стажер", "Одиссея" и другим. В 2013 года актриса получила статуэтку "Оскар" за лучшую женскую роль второго плана в одноименной экранизации романа писателя Виктора Гюго "Отверженные".