Звезда мадридского "Реала" стал супергероем в собственном мультсериале

Нападающий мадридского "Реала" и сборной Португалии Криштиану Роналду стал главным героем собственного мультсериала, сообщает SportX.kz

Футболист отметил, что будет лично заниматься созданием мультсериала о супергероях, поможет ему известный продюсер Шарад Девараджан. Мультсериал будет называться "Striker Force 7".

"Футбол соединяет культуры и людей во всем мире, и то же делают известные мультперсонажи,поэтому я очень рад наконец объединить две своих страсти: футбол и супергероев", – сказал Роналду.




Отмечается, что помимо мультфильма в скором времени будут выпущены игры, а также серия комиксов.


