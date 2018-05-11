Звезда мадридского "Реала" стал супергероем в собственном мультсериале

Нападающий мадридского "Реала" и сборной Португалии Криштиану Роналду стал главным героем собственного мультсериала, сообщает SportX.kz
Футболист отметил, что будет лично заниматься созданием мультсериала о супергероях, поможет ему известный продюсер Шарад Девараджан. Мультсериал будет называться "Striker Force 7".
"Футбол соединяет культуры и людей во всем мире, и то же делают известные мультперсонажи,поэтому я очень рад наконец объединить две своих страсти: футбол и супергероев", – сказал Роналду.
Отмечается, что помимо мультфильма в скором времени будут выпущены игры, а также серия комиксов.