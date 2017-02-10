Звезда на все времена Статьи 1987 Уак Манбетеев

Таланты и поклонники



Вкус славы маленькая Роза поз­нала будучи ребенком: слух о забавной 4-летней девчушке со звонким голосом, лихо отплясывавшей танцы народов Востока, быстро разнесся по маленькому городку Казалинску. Посмотреть и послушать совсем юную певицу приходили целыми семьями. А уже в 6 лет Роза Багланова получила свою первую премию за участие в детской творческой олимпиаде.

Соревновательный дух с годами только креп – из всех детских и юношеских музыкальных конкурсов бойкая девчонка всегда выходила победителем. Но к главным победам и достижениям судьба вела ее окольными путями.



Выпускница школы на три года становится студенткой Кызылординского пединститута, но из-за возникших трудностей в связи со смертью отца вынуж­дена его бросить. На семейном совете решили отправить Розу на учебу в Ташкентский текс­тильный институт, студентов которого – неслыханная щед­рость по тем временам! – обеспечивали не только общежитием и бесплатным питанием, но и давали возможность совмещать учебу с работой. Ткачихой нашей героине стать так и не довелось, как и испытать на себе всю прелесть манящих «сытостью» заманчивых перс­пектив. В дело вмешался Его Величество Случай.



В Ташкенте Роза останавливается у своих родственников. Во время одного из импровизированных концертов во дворе дома ее случайно услышит солист оперного театра и по совместительству директор городской филармонии Кары Якупов. На следующий же день она с успехом пройдет прослушивание, где ее и заметит известная узбекская певица и танцовщица Тамара Ханум, которая сделает Розу главной солисткой ансамбля.



Среди поклонников новоявленной звезды окажется и первый секретарь ЦК Узбекской ССР Усман Юсупов. Молодая артистка вскоре получит 4-комнатную квартиру, куда перевезет всю свою семью. Ежедневные гастроли по республике – от выступлений перед партийной элитой до концертов перед хлопкоробами и земледельцами – только закалят ее и без того стойкий характер. Перед ставшей в одночасье знаменитой певицей открывались блестящие перспективы – Розу Багланову собирались отправить на учебу в Московскую консерваторию, но большим планам не суждено было сбыться. Наступил июнь 1941 года…



А завтра была война



Известие о войне застало 19-летнюю солистку женского ансамбля под управлением Гау­хар Рахимовой в Самарканде. Девять долгих суток коллективу пришлось трястись в вагоне военного эшелона, прежде чем они добрались до осажденной уже Москвы.



Фронтовые концертные бригады появлялись тогда в самых жарких местах боевых действий, поднимая своими выступлениями дух солдат перед боем. Сколько дорог пройдено, сколько песен спето, сколько горя пережито – об этом накануне 60-й годовщины начала Великой Отечественной войны мне рассказывала сама народная артистка СССР Роза Багланова:



– В 1941 году наш коллектив выступал под Москвой. Все подс­тупы к столице были заграждены, и нам приходилось проходить пешком по 15–20 километров в день. Очень трудно добирались до расположения Панфиловской дивизии. Первый концерт давали именно там. Потом был Северо-Западный фронт. Перед нами предстала страшная картина разрушения: на месте вчерашнего поселка лежали руины.

Сценой служила выжженная земля, музыкальным сопровождением – грохот орудийных залпов, – вспоминала Роза Тажибаевна. – Страх перед смертью исчезал, когда я видела озаренные улыбкой лица солдат, через полчаса готовых идти в атаку. Многим из них не суждено было вернуться, и наши песни становились единственной связующей ­нитью с прошлой мирной жизнью. До сих пор помню ужас, всякий раз охватывавший меня, когда видела корчившегося от боли солдата с оторванной снарядом ногой или рукой, а ведь два часа назад он лихо отплясывал под мою ­«Тальяночку»!



Ей приходилось выступать в 500 м от передовой. Кругом разрывались снаряды, на ее глазах замерт­во падали солдаты, а она продолжала петь. Иногда приходилось выступать по 15 часов в сутки. Случалось, что кровь горлом шла. Но она продолжала петь, а иначе и быть не могло. Как она могла отказать солдату, который просил: «Спой-ка, сестричка, напоследок «Самару-городок»? Эта наивная песня придавала им силы, заставляя вновь и вновь подниматься в атаку.



За годы войны она побывала с концертами на всех фронтах. Не доехала до Берлина каких-то 70 км, концертную бригаду вернули в Москву, где Роза Багланова и встретила День Победы.



– В моей жизни были тысячи концертов, но фронтовые – самые памятные, и я счастлива, что мои песни помогали людям выжить. Мой фронтовой репертуар нас­читывал около 500 песен на 20 языках. Особой популярнос­тью пользовались упомянутая уже «Ах, Самара-городок», «Синий платочек», «Посею лебеду на берегу», «Степь да степь кругом», «Под дугой колокольчик поет» и «Самовары-самопалы», – вспоминала певица. – Кстати, первой исполнительницей песни «Темная ночь» была я, Марк Бернес спел ее после меня. Без ложной скромности также замечу, что была единственной артисткой СССР, удостоенной двух медалей «За боевые заслуги». Одну из них мне вручал маршал Константин Рокоссовский в 1943 году. Спус­тя шесть лет мы вновь с ним встретились на концерте для высшего руководства страны, где пели Утесов, Шульженко и я.



...В 1989 году на концерте в Евпатории на Розу Багланову вновь нахлынули фронтовые воспоминания. Самым неожиданным образом. На сцену поднялась женщина на костылях и тихо спросила: «Розочка, ты меня не узнаешь?» Певица в растерянности покачала головой. Тогда женщина громко объявила на весь зал: «Роза Багланова не только прекрасная певица, но и мужественный человек. Это она вынесла меня с поля боя, когда фашистский снаряд оторвал мне ногу. Ей я обязана своей жизнью». Только тогда Багланова признала в ней хрупкую медсестру Раечку из военного госпиталя. Две женщины на сцене огромного концертного зала не стыдились своих слез, не выпуская друг друга из объятий, не слыша шквала аплодисментов растроганной публики.



Из-за нахлынувшего волнения голос Баглановой предательски дрожал и только с четвертой попытки зазвенел знакомыми переливами: «Ах, Самара-городок, беспокойная я...».



Народная любимица



Сказать, что после окончания войны карьера Розы Баглановой пошла в гору – не сказать ничего. Она была головокружительной, ошеломляющей: в 1946 году она становится дипломантом II Всесоюзного конкурса артистов эстрады в Москве, спустя три года – лау­реатом II Международного фес­тиваля молодежи и студентов в Будапеште, а в 1955-м ей присваивают звание народной артистки Казахской ССР.



Через 12 лет она становится уже народной артисткой СССР. Как вспоминала сама Роза Тажибаевна, это почетное звание она получила бы намного раньше, если бы не месть Никиты Хрущева. На одном из правительственных приемов генсек вдруг попытался заключить ее в объятия и получил неожиданный для себя отпор гордой степной красавицы. Роза Багланова резко оттолкнула Никиту Сергеевича на глазах у всей партийной элиты. Народная любовь к певице в то время была уже настолько огромной, что навредить он ей не мог, но обиду затаил…



Список почетных наград Розы Баглановой представляет собой энциклопедию советской фалеристики – от орденов Ленина и Трудового Красного Знамени до орденов Дружбы народов и «Знак Почета». Позже, в годы становления независимого Казахстана, Роза Тажибаевна удостоится и высшего звания «Халық Қаһарманы».



За свою долгую творческую карьеру Роза Багланова побывала во многих уголках СССР, но в городе, который она прославила в своей песне, – Самаре не довелось. Ее приглашали на 200-летие Самары, но певица в это время должна была находиться на зарубежных гастролях. А их в ее жизни тоже было немало: Розу Багланову одинаково тепло встречала публика в Польше, Германии, Венгрии, Австрии, Чехословакии, Китае, Корее, Индии, Канаде, Швеции, Бельгии. Популярность была сумасшедшая. В 40–50-е годы прошлого столетия имя Роза давали каждой второй новорож­денной девочке в Казахстане.

Одной из них была и народная артистка РК Роза Рымбаева.



– Мне с самого раннего детства совершенно определенно давали понять, в честь кого меня назвали. В глубине души я уже тогда мечтала о такой же славе и народной любви, – говорит сегодня не менее прославленная тезка легендарной певицы. – На протяжении всей моей творческой деятельности Роза Багланова была и остается для меня образцом женской красоты, человеческого обаяния и беззаветного служения сцене. О таком творческом долголетии нынешним артистам остается только мечтать…



О всенародной любви к Розе Баглановой вспоминает и народная артистка СССР Бибигуль Тулегенова:



– Она излучала тепло и свет, когда выходила на сцену. Ее знали и обожали на всей огромной территории Советского Союза – от Калининграда до Владивостока. Где бы я ни находилась с концертами, публика всегда задавала мне один и тот же вопрос: «А как там ваша «Самара-городок» поживает? Пусть приезжает к нам, мы ее очень любим и ждем». Она была редким человеком и большой артисткой, творчество которой уникально и неповторимо.



В 1947–1949 годах Роза Багланова работала в Казахском государственном академическом театре оперы и балета им. Абая, в 1949–1960-х – в Республиканской филармонии им. Жамбыла. А в 1960-м, на пике своей популярности, становится солисткой Казахконцерта. Специально для нее пишут песни лучшие советские и казахские композиторы. Одним из них стал и никому не известный тогда молодой начинающий композитор, а ныне гранд отечественной музыки, народный артист Казахстана Ескендир Хасангалиев.



Казалось, что их встреча была предопределена свыше. Их творческий тандем сыграл важную роль в судьбе каждого из них – знаменитая артистка обрела своего композитора, а он – свою певицу.



Еще в школьные годы, слушая Розу Багланову, он мечтал стать композитором, чтобы писать для нее песни. Так, к счастью, и случилось. Первая их встреча состоялась в конце 60-х годов. Ескендир Хасангалиев работал тогда музыкальным редактором на Казахском радио. По заказу дирекции детских прог­рамм он пишет песню «Ерден атайдың әні». Представленная руководству композиция получает одобрение, вот только искать исполнительницу для нее поручают самому автору. Песня получилась очень живой и характерной, что требовало актерского исполнения. Пос­ле недолгих раздумий он решает, что с такой важной миссией может справиться только Роза Багланова.



Но как ему, стеснительному пареньку родом из сельской глубинки, подступиться к уже прос­лавленной и любимой миллионами артистке? В один из дней, набравшись смелости, он отправляется в Казахконцерт, где тогда работала певица. Через час томительного ожидания к главному входу подъехала блестящая хромом новенькая «Волга». С шумом и смехом из нее выпорх­нула Роза Багланова. Робея, молодой композитор подходит к ней со словами: «Роза-апай, меня зовут Ескендир, работаю на Казахском радио». В ответ слышит неожиданно теплое и нежное приветствие: «Слушаю тебя, айналайын».



– Расположением такой известной на весь СССР певицы грех было не воспользоваться, и, осмелев, я выпалил: «Вы знаете, я написал одну детскую песню, и мне кажется, что она очень подойдет для вашего голоса», – вспоминает ту первую встречу народный артист Ескендир Хасангалиев. – Роза-апай продолжала удивлять меня своей благосклонностью, без всякого колебания согласившись ее прос­лушать.

Песня ей понравилась, и мы ее записали.



Позже, когда они записывали на студии песню «Айналайын», он осмелится предложить ей последнюю строчку куплета спеть более мягче и протяжнее, на что тут же получит гневную отповедь. «Ты еще на горшке сидел, когда я давала концерты на фронте», – в запальчивос­ти оборвет она дерзнувшего ­поу­чать ее композитора. Правда, потом, спустя годы, когда они уже дружили семьями, она все-таки признает его правоту, сог­ласившись, что более лиричное окончание куплета придает песне более нежное и нужное интонационное звучание.



Роза Багланова была и продолжает оставаться национальным символом казахского народа. Она сама – целая эпоха, в которой судьба сводила ее со Сталиным, Хрущевым, Брежневым, Ким Ир Сеном, Мао Цзэдуном, Джавахарлалом Неру, Индирой Ганди, Александром Вертинским, Галиной Улановой, Игорем Ильинским, Майей Плисецкой, Святославом Рихтером и многими, многими другими...



Но главным завоеванием своей­ жизни она считала любовь народа, в памяти которого ее трогательные «Әдем-ау», «Ынкарым-ай», «Асыл арман», «Айналайын» и незабвенная «Ах, Самара-городок» останутся навсегда и будут долго согревать сердца.



