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Звезда пленительного счастья, или Тайны новогодней елки
Елена Брусиловская
А нарядные витрины магазинов, светящиеся разноцветными огнями большие и маленькие елки, «завоевавшие» всю страну, летящие с неба снежинки и, конечно, кружащий голову запах мандаринов, который раньше всегда ассоциировался только с Новым годом – все это обязательное дополнение к празднику, самому веселому и самому, казалось бы, открытому и понятному. Хотя на самом деле вокруг новогодней елки много загадочного, дошедшего до нас из глубины веков.