​Звезда пленительного счастья, или Тайны новогодней елки

А нарядные витрины магазинов, светящиеся разноцветными огнями большие и маленькие елки, «завоевавшие» всю страну, летящие с неба снежинки и, конечно, кружащий голову запах мандаринов, который раньше всегда ассоциировался только с Новым годом – все это обязательное дополнение к празднику, самому веселому и самому, казалось бы, открытому и понятному. Хотя на самом деле вокруг новогодней елки много загадочного, дошедшего до нас из глубины веков.

И веют древними поверьями…

Новогодняя елка, предшественницей которой, как известно, была елка рождественская, как считают астрологи, это отражение неба с его главной звездой – Вифлеемской, показавшей волхвам путь к младенцу Христу. Поэтому, наряжая елку, не забудьте украсить ее верхушку – что за небо без звезды!

Как известно, наши предки считали ель священным деревом, в ветвях которого обитают добрые духи лесов. Оставаясь зеленой зимой и летом, она олицетворяла бессмертие, вечную молодость, долголетие и достоинство. Даже ее шишки были символом энергии жизни и восстановления здоровья.

С древними поверьями связан и обычай развешивать на елочных лапах разные подарки. Поначалу они предназначались духам, чтобы сделать их добрее по отношению к нам, людям. Поз­же, когда еще не было елочных игрушек, елку начали украшать яблоками, орехами, вафлями, конфетами, чтобы порадовать себя, ребятишек и своих друзей… Но почему именно эти продукты попали на елку?

Да потому что яблоки, например, считались не только символом плодородия земли, но и символом библейского «запретного плода», который когда-то вкусили Адам и Ева. Что из этого вышло, мы знаем… Вафли, точнее фигурки из вафель, – прообраз пресных хлебцев, которые ели во время обряда причастия, горящие свечи – символ жертвенности Христа. Орехи символизировали тайны Божественного промысла. Пряники и конфеты на елочных лапах обещали, что новый год будет прожит в достатке.

Со второй половины XVIII века елочные украшения стали более нарядными и разнообразными – на ветках «зацвели» бумажные цветы, появились фигурки из чеканной латуни – феи, ангелы, снежинки, бабочки. Кстати сказать, именно яблоки с их круг­лыми боками подтолкнули к мысли создать стеклянные шары, без которых сейчас невозможно представить елочные украшения. Первые стеклянные шары изготавливали немецкие стеклодувы более ста лет назад. Такие елочные шары раскрашивались звездами и прочей космической атрибутикой.

И если поначалу символика елочных украшений была чис­то религиозной, то со временем праздничный вихрь смешал в единое целое религию, элементы язычества и народные поверья. А все вместе это и породило удивительную магию Нового года.

Вот скажем, знаете ли вы, почему вокруг новогодней елки принято водить хоровод? Ответ подсказывает сама жизнь: хоровод – это символ природного круговорота, на котором основано все наше земное существование – зима переходит в весну, весна – в лето, лето – в осень, а та – снова в зиму.

А посему совет от астрологов – не ставьте елку в угол комнаты. В идеале она должна стоять посередине, чтобы, встречая Новый год, все могли совершить вокруг нее традиционный хоровод. Хотите верьте, хотите нет, но если вы не пройдете с близкими вокруг елки, вам трудно будет колесить по годичному кругу.

Лесная красавица

Помните ставшую популярной песню из культового фильма Эльдара Рязанова «С легким паром!» на стихи Бориса Пастернака – «Ты появишься из двери⁄В чем-то белом, без причуд,⁄В чем-то, впрямь из тех материй,⁄Из которых хлопья шьют»? Из таких буквально волшебных снеговых материй создают наряды и для красавицы-елки.

Ведь елка, как известно, женского рода, поэтому она ассоциируется с женским началом. Вот ее и украшают, как самую изы­с­канную модницу. Более того, для нее работает целая новогодняя индустрия, придумывая все новые и новые наряды и украшения – бусы, светящиеся разноцветные гирлянды, елочные дождики и ворохи различной яркой новогодней мишуры. Причем над этими украшениями работают лучшие кутюрье планеты, а что поделаешь – женщина она и есть женщина, тем более что по астрологическим канонам «елочная» звезда – это богиня красоты Венера.

В то же время с точки зрения астрологии елка соединяет в себе влияние двух планет – Венеры как женского начала, и Марса – мужского. Дело в том, что хвойное дерево – это детище Марса, потому что оно покрыто острыми иголочками. А кроме того, резиденция древнего бога войны Марса, как свидетельствует древняя история, располагалась в хвойной чаще. Так что елка – это не только символ Нового года, но и символ единения мужского и женского начала. Не случайно издревле этот праздник считался семейным.

Тепло семейного очага

Елку в дом, как правило, приносил мужчина, а украшала ее женщина. А потом они вместе клали под нее подарки для своих ребятишек. Эти подарки – старинные отзвуки тех даров, которые когда-то волхвы принесли новорожденному младенцу Иисусу. Поэтому, если следовать древним традициям, без подарков елка – не елка. И даже если вы одиноки, все равно положите себе под елку подарок. Кто знает, может, пушистая красавица поможет вам найти свою половинку?

Вот и получается, что елка нужна всем – и большим, и маленьким. Ребятишкам она дарит радость и кучу подарков, семейным людям помогает обрести гармонию в суп­ружеских отношениях, одиноким дает шанс найти спутника жизни. А нашему дому – прикоснуться к вечности, чтобы небо заглянуло в него.