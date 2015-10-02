Звезда по имени Вино Свежий выпуск 463 Юрий ЛИФИНЦЕВ

За последние неполные два десятилетия звезда Винокурова вспыхивала много-много раз. Впервые, когда он в 1998 году перешел в профессионалы и начал выигрывать престижные велогонки, этапы на гранд-турах, медали чемпионатов мира и Олимпийских игр. Венерой на его спортивном небосклоне стала золотая награда Олимпиады 2012 года в Лондоне, хотя не менее ярко после завершения спортивной карьеры засверкали и другие его звезды. Например, велокоманда «Астана», где Александр – генеральный менеджер. Или профессиональная гонка «Тур Алматы», или проект по соз­данию в Северном Казах­стане команды юниоров Vino 4-ever, или выпуск первого казахстанского спортивного велосипеда...

За что ни берется кавалер трех орденов Республики Казахстан («Барыс», «Парасат» и «Отан») заслуженный мастер спорта РК Александр Винокуров, все у него получается с блеском, с запасом, с наивысшим качеством. А дел у него всегда очень много. Вот и сейчас, приехав в Алматы, Вино презентовал свою новую книгу «Олимпийский путь», поучаствовал в открытии звезды на почетной аллее, а завтра будет одним из «дирижеров» третьего по счету «Тура Алматы».

На Аллее звезд своего друга собравшимся представляли в недалеком прошлом профессиональный велогонщик «Астаны» и партнер Винокурова по команде Дмитрий Муравьев, чемпион мира по пауэрлифтингу Валихан Тен и президент корпорации Astana Group Нурлан Смагулов. Звезда Винокурова была размещена буквально в метре от звезды Ильи Ильина. По всему видно, что этот проект для Mega Park тоже на вырост: свободных мест на аллее у них еще метров сто, а выдающихся спортсменов у нас и того больше.

Александр Винокуров поблагодарил инициаторов за учреждение его именной звезды и выразил надежду, что это только начало:

– Очень хорошая идея, думаю, ее поддержат не только в Алматы, но и в Астане. У меня была идея создать такую же звездную аллею славы возле Байтерека. Там можно разместить звезды не только героев нашего отечественного спорта, но и других известных личностей страны, причастных к написанию славных страниц биографии молодого государства и еще более молодой столицы Казахстана.

Встреча фанатов велоспорта с Александром Винокуровым завершилась раздачей авто­графов и фотографированием на память.



