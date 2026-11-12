Звезда турецкого сериала восхитился казахстанским павильоном на климатической конференции в Анталье

Звезды
Айман Аманжолова
корреспондент

Известный турецкий актёр Халит Эргенч, исполнявший роль Султана Сулеймана в историческом сериале «Великолепный век», посетил Национальный павильон Казахстана на 31-й Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP31) в Анталье, передает корреспондент Kazpravda.kz

Экспозицию павильона Халиту Эргенчу представил председатель правления НАО «Международный центр зелёных технологий и инвестиционных проектов» (IGTIC) Сакен Калкаманов. Он подробно рассказал гостю о ключевых направлениях экологической политики Казахстана, производственных объектах и проектах, направленных на развитие зелёных технологий, рациональное использование природных ресурсов и решение экологических проблем.

Актёр с большим интересом ознакомился с экологическими инициативами страны, представленными проектами и технологическими решениями, а также особо отметил актуальность проблематики Аральского моря.

Во время экскурсии актёр последовательно остановился у представленных производственных объектов, внимательно ознакомился с их деятельностью, узнал об используемых технологиях и практическом значении реализуемых проектов. Особый интерес у Халита Эргенча вызвала экологическая ситуация в Приаралье. Он подробно ознакомился с информацией о проблемах Аральского моря, последствиях его обмеления и предпринимаемых мерах по восстановлению экосистемы региона.

Сакен Калкаманов также рассказал о комплексном подходе Казахстана к решению экологических вызовов, внедрении современных технологий и реализации инициатив, направленных на устойчивое развитие.

Посещение павильона стало для известного актёра возможностью ближе познакомиться с экологической повесткой Казахстана, его природоохранными проектами и технологическими достижениями.

Ярким моментом визита стало знакомство с цифровыми гидами Амуром и Үміт - интерактивными помощниками на основе искусственного интеллекта, которые рассказывают о природоохранных инициативах Казахстана и восстановлении популяции туранского тигра. Специально для турецкого гостя цифровые гиды заговорили на турецком языке, продемонстрировав возможности современных технологий в популяризации экологической повестки и культурном диалоге.

Председатель правления IGTIC продемонстрировал актёру, как с помощью искусственного интеллекта и цифровых решений Казахстан представляет свои экологические проекты международной аудитории. Халит Эргенч с интересом ознакомился с экспозицией и высоко оценил представленные инициативы.

Отметим, национальный павильон Казахстана на COP31 объединяет экологическую, технологическую, культурную и инвестиционную повестку страны. Программа павильона включает 38 тематических мероприятий, а в рамках конференции подписано 34 документа инвестиционного характера. 

#Турция #актер #Анталья #COP31

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