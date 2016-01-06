"Звездная музыка Рождества" прозвучит в Астане

Культура
Ксения Воронина
Фото с сайта astanaopera.kz
Рождественский концерт "Звездная музыка Рождества" состоится в Государственном театре оперы и балета "Астана Опера", передает Kazpravda.kz.

"По сложившейся традиции на православное Рождество мы даем концерт. Приглашаем провести с нами этот вечер тех, кто любит акапельную музыку в исполнении хора театра и прекрасную игру музыкантов-виртуозов Камерного оркестра "Астана Опера", – отметил заслуженный деятель РК, главный хормейстер Ержан Даутов.

В программе прозвучат произведения Чайковского, Свиридова, Чеснокова, Турчанинова.

"Также прозвучит произведение эстонского композитора Арво Перта "Богородице Дево, радуйся", а также казахские, русские, украинские, немецкие народные песни, попурри, шуточные композиции, которые поднимут настроение слушателям. Кроме прочего, публике будут предложены произведения казахских композиторов. Впервые на сцене Камерного зала хоровой коллектив исполнит произведение "Тау ішінде" Сейфуллина в обработке Беимбета Демеуова", – сообщает пресс-служба "Астана Опера".

В концерте примет участие Камерный оркестр "Астана Опера" под управлением Заслуженного деятеля РК Абзала Мухитдинова. Музыканты исполнят сочинения выдающихся композиторов, в числе которых Фантазия на темы оперы Римского-Корсакова "Золотой Петушок" Цимбалиста, Концерт для скрипки с оркестром Ридинга и многое другое.

Стоимость билетов – от 2 000 тенге.

Популярное

Все
Технологии чистого будущего
Цифровой драйв большого спорта
Повысить интерес к книге
Дана высокая оценка
Новый центр для научных проектов
Безопасный мир
Казахстанский финал в Японии
Важен голос каждого
Особый инструментарий металлургов
13 медалей из Шэньчжэня
От концепции – к национальной стратегии
Обеспечить равный доступ
Возродить сквозное судоходство
Ресайклинг при ремонте дорог
Большие перспективы для села
Готовить специалистов нового поколения
Атырау становится центром вагоностроения
Асу Алмабаев дебютирует в лиге RAF против Джонни Диджулиуса
Дорога к звездам начинается на Земле
В Атырау появится уникальная локация
Соль отправится на экспорт
Назван лучший футболист чемпионата мира - 2026
Главный полицейский Атырауской области проверил работу патрульных нарядов
Сообщение Центральной избирательной комиссии Республики Казахстан О регистрации партийного списка Общественного объединения «Партия «Әділет» на выборы депутатов Курултая Республики Казахстан, назначенные на 23 августа 2026 года
Мир прекрасный и удивительный
Токаев произвел ряд назначений
Минздрав усиливает профилактику коррупции выездными мероприятиями в КУИС
Продукцию из регионов привезут на сельхозярмарку в Астану
Барьер от наводнений
В Алматы изъяли контрафактную продукцию на сумму свыше 5 млн тенге
СКО: территория партнерства
Лето перемен
Закон Республики Казахстан Об амнистии в связи с принятием новой Конституции Республики Казахстан
Плюс один новый завод в Казахстане
Через счета дропперов в Казахстане прошло более 112 млрд теңге
Дан старт строительству автострады
Солнечные панели и овцы превратили пустынное плато в цветущие пастбища в Китае
Закон Республики Казахстан О психологической деятельности
Конституция как стратегическая опора развития страны
В Бурабае усиливают контроль за порядком
Открылась золотоизвлекательная фабрика
Золотой овертайм в Семее
Токаев принял президента ЕБРР
Закон Республики Казахстан О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан
Легендарный баритон: звезда по имени Ермек Серкебаев
В Казахстан придет долгожданная прохлада
Асу Алмабаев поднялся в новом рейтинге UFC
Канье Уэст в Алматы: организаторы концерта Ye сделали заявление по ситуации с «Кайратом»
В Уральск прибыла международная экспедиция «Біздің Жайық – Наш Урал»
750 гвардейцев принесли военную присягу в Астане
Олжас Бектенов осмотрел новое здание Казахского национального университета спорта
Закон Республики Казахстан О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам государственного управления и местного самоуправления

Читайте также

В Казахстане стартует республиканский фестиваль «Бірлікке ү…
В Национальном центральном музее открылась новая выставка
«Культуру кочевников Великой степи» представил Казахстан в …
В московской библиотеке нашли редкую рукопись XVII века по …

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]