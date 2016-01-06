"Звездная музыка Рождества" прозвучит в Астане

Фото с сайта astanaopera.kz
Рождественский концерт "Звездная музыка Рождества" состоится в Государственном театре оперы и балета "Астана Опера", передает Kazpravda.kz
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"По сложившейся традиции на православное Рождество мы даем концерт. Приглашаем провести с нами этот вечер тех, кто любит акапельную музыку в исполнении хора театра и прекрасную игру музыкантов-виртуозов Камерного оркестра "Астана Опера", – отметил заслуженный деятель РК, главный хормейстер Ержан Даутов.
В программе прозвучат произведения Чайковского, Свиридова, Чеснокова, Турчанинова.
"Также прозвучит произведение эстонского композитора Арво Перта "Богородице Дево, радуйся", а также казахские, русские, украинские, немецкие народные песни, попурри, шуточные композиции, которые поднимут настроение слушателям. Кроме прочего, публике будут предложены произведения казахских композиторов. Впервые на сцене Камерного зала хоровой коллектив исполнит произведение "Тау ішінде" Сейфуллина в обработке Беимбета Демеуова", – сообщает пресс-служба "Астана Опера".
В концерте примет участие Камерный оркестр "Астана Опера" под управлением Заслуженного деятеля РК Абзала Мухитдинова. Музыканты исполнят сочинения выдающихся композиторов, в числе которых Фантазия на темы оперы Римского-Корсакова "Золотой Петушок" Цимбалиста, Концерт для скрипки с оркестром Ридинга и многое другое.
Стоимость билетов – от 2 000 тенге.