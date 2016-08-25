​Звездная ночь Астаны

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Гуляим ТУЛЕШЕВА
Фото Игоря БУРГАНДИНОВА

Несмотря на накопившуюся за почти трехнедельный олимпийский марафон усталость, большую разницу в часовых поя­сах, долгий перелет, наши спорт­смены держались молодцом, а счастливые улыбки не сходили с их лиц, ведь они – дома!

Среди прибывших были Биржан Жакыпов, Олжас Саттыбаев, Кайрат Ералиев, Берик Абдрахманов, Абылайхан Жусупов, Данияр Елеусинов, Жанибек Алимханулы, Адильбек Ниязымбетов, Василий Левит, Иван Дычко, Дарига Шакимова, Жайна Шекербекова, Жулдыз Эшимова, Екатерина Ларионова, Эльмира Сыздыкова, Гюзель Манюрова. Сойдя с трапа самолета, долгожданные чемпионы буквально утонули в объятиях родных, друзей, болельщиков, скандировавших слова поддержки, у многих в руках были транспаранты и растяжки со словами «Василий – наш чемпион!», «Адилбек – казактын батыр улы»...

Встретить и поздравить от имени всех горожан ставших знаменитыми земляков пришел и аким Астаны Асет Исекешев. Он особо подчеркнул, что весь народ в едином порыве болел за олимпийцев, которые с честью выступили на главных Играх четырехлетия, завоевав высокое 22-е место.

– Мы сегодня приветствуем всех вас. Уезжая на Олимпиаду, вы обещали выложиться, и вы выложились, завоевав медали высокого достоинства. Я поздравляю всех вас, ваших тренеров, ваших родителей с этой великолепной победой. Самое главное, вы зажгли любовь к спорту в сердцах тысячи наших мальчишек и девчонок, будущих олимпийских чемпионов. Все это важно для политики нашего Лидера, Главы государства Нурсултана Абишевича Назарбаева по формированию здоровой и спортивной нации, – отметил аким города.

Бурными аплодисментами и радостными возгласами были встречены слова А. Исекешева о том, что каждому призеру Олимпиады будут подарены квартиры в столице.

– За высокие спортивные достижения по поручению Главы государства вам будут вручены специальные призы. Каждому призеру будет вручена квартира в городе Астане, – сказал Исекешев олимпийцам, вручив также чемпионам-астанинцам ключи от внедорожников.

В ответном слове обладатель олимпийского золота Данияр Елеусинов выразил большую благодарность всем казахстанцам, которые вместе со спортсменами прожили весь олимпийский сезон, разделяя с ними все переживания от неудач и победные минуты радости.

По признанию Гузель Манюровой, именно любовь и поддержка, которую они ощущали в далекой Бразилии, давали силы, уверенности и помогли достичь столь высоких побед.

Словами, идущими из глубины души, поделилась с присутствующими мама серебряного призера Олимпиады в Рио Василия Левита Татьяна Борисовна. По ее словам, большие достижения Левита в спорте, и на Играх-2016 в частности, являются достижением не только родных спортсмена.

– За каждым чемпионом, говорят, стоит сильная мама. Но за ним стоит и сильная команда тренерского штаба, Федерация бокса, лично аким города Астаны. Это тоже большая честь и поддержка. Дорогие наши дети, наши сыновья, вы сегодня истинные победители, истинные олимпийцы. Вы патриоты Великой страны Казахстан. Мы любим вас, мы гордимся вами! – сказала Т. Левит.

Завершилось торжественное мероприятие дружными одобрительными возгласами, под которые Василий Левит, Гузель Манюрова и Данияр Елеусинов уехали из аэропорта на новеньких внедорожниках.

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