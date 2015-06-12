«Звездная» стройка Валерий МЕРЦАЛОВ, Северо-Казахстанская область

Из семи этажей здания пять займет гостиница на 122 номера, с конференц-залом, фитнес-центром и рестораном. Пустовать им не придется: в последнее время в Северо-Казахстанскую область во множестве зачастили представители крупного бизнеса, так что «звездный» объект, помимо развития простого и бизнес-туризма, сработает и на укрепление имиджа региона. Два первых этажа отдаются под бутики и супермаркет. По словам инвестора Дмитрия Кошелева, к работам будут привлечены специалисты, обладающие достаточным опытом в данной сфере, предполагается самое широкое использование местных строительных материалов. Сроки для себя он отводит сжатые: объект должен вступить в строй к предстоящему в 2016 году казахстанско-российскому саммиту, который состоится в Петропавловске. По этой причине сразу после торжественной закладки капсулы на стройплощадке зарокотали моторы и началось рытье котлована.



