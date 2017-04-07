​Звездные цветы для «Айголека»

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Любовь Доброта, Шымкент

В Беларусь для участия в музыкальном празднике съехались вокалисты, инструменталисты и танцоры из 15 стран. В его программе были не только конкурсные выступления, но и мастер-классы от ведущих хореографов и исполнителей. Шымкентские танцоры прошли в Минске «стажировку» у известного хореографа, владельца собственной школы танца в Гетеборге Виктора Хенриксона.

На конкурсе «Зорныя кветкі» («Звездные цветы») ансамбль «Айголек» представил две новые композиции – казахский народный танец «Дайдидал» и современный национальный танец «Орнек». Кстати, эти работы видели зрители и участники международного танцевального фестиваля тюркских народов «БҰРАҢ БЕЛ», который прошел в рамках Года «Туркестан – культурная столица тюркского мира». И первый публичный показ новых номеров получил высокую оценку – специальный приз имени Шары Жиенкуловой.

На конкурсе в Минске в номинации «Хореография» равных по уровню исполнительского мастерства шымкентским танцорам не было. Член международного жюри, директор интернационального детского музыкального конкурса «Звездочки», вице-президент Всемирной ассоциации фестивалей Марьян Катароски из Македонии настолько был впечатлен выступлением наших танцоров, что тут же пригласил ансамбль на фестиваль, который состоится на Балканах в июле этого года.

«Айголек», которому в прошлом году исполнилось 70 лет, неодно­кратно становился победителем международных конкурсов и фестивалей детского творчест­ва в странах СНГ, Европы, Турции и в Беларуси, вновь подтвердил свой профессиональный статус.

Нашу страну в Минске представляли не только танцоры, но и вокалисты из Алматы и Уральска. В номинации «Вокал» первого места удостоилась талантливая певица Алуа Серикханова. Еще трое юных казахстанских исполнителей заняли вторые места.

Посольство Казахстана в Беларуси устроило для ребят прием. Посол Ергали Булегенов поздравил «Айголек» и его художественного руководителя и главного балетмейстера Райхан Каланову с заслуженной победой и поблагодарил за вклад в популяризацию казахского искусства за рубежом. 

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