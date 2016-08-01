Полет первого в истории казахского космонавта осуществил мечту казахстанцев увидеть на космической орбите посланца своего народа. Это произошло благодаря Главе государства Нурсултану Назарбаеву, который посчитал, что будет справедливо, если в космос полетит представитель той земли, откуда корабли уходят в небо. С тех пор прошло 25 лет.

Чествовали народного героя на малой Родине. Поздравить Тохтара Аубакирова приехали в Караганду герои СССР – легендарный летчик-испытатель Георгий Мосолов, космонавты Александр Волков и Валерий Корзун. Среди почетных гостей – первый космонавт Австрии Франц Артур Фибек, летчик-испытатель, Герой России Марат Алыков, заслуженный машиностроитель РФ Валерий Новиков, сын авиаконструктора Артема Микояна – Ованес Микоян и другие.

В Каркаралинске Тохтар Аубакиров принял участие в открытии стелы «Ұлы дала Елі, Сары-Арқадан ғарышқа», посвященной 25-летию первого полета казахстанца в космос. На районном ипподроме по традиции в честь гостя состоялись конно-спортивные состязания по национальным видам спорта. На торжестве аким Карагандинской области Нурмухамбет Абдибеков вручил космонавту ключи от нового автомобиля.