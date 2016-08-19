​Звездный день

Все мы переживали за финал в весовой категории до 69 кг по боксу, где Данияр, получивший в предыдущей встрече большое рассечение (пришлось даже наложить два шва), должен был встречаться с очень сильным узбекским боксером Шахрамом Гиясовым, который на предварительных стадиях поочередно выбил олимпийского чемпиона Лондона кубинца Роньель Иглесиаса Сотолонго и действующего чемпиона мира марокканца Мохаммеда Рабии.

Конечно же, накануне Елеусинов без тени сомнения заверял нас, что этот бой останется за ним, но все же... Памятуя еще и о странном судействе (о чем уже признала сама АИБА), можно было ожидать всякого. Но казахстанец не подвел!

Бой получился очень зрелищным. И главным в нем стали тактика и мастерство нашего бойца, который оказался на голову выше своего соперника. Как технично действовал Данияр в первом и втором раундах, раз за разом на подступах ловя атаки Шахрама и тут же моментально и точно контратакуя! А в заключительной трехминутке Елеусинов не только продемонстрировал блестящую защиту, но и умение рубиться в середине ринга, когда отчаявшийся противник буквально выпросил у него возможность (наш боксер-то все равно вел в счете) немного побиться, так сказать, «в открытую».

Стоит отметить, что сразу же после боя Гиясов поздравил Данияра с победой и напомнил всем, что они друзья из братских народов, а соперники лишь на ринге.

В свою очередь Елеусинов после победы на Олимпиаде поблагодарил Родину, родителей и всех казахстанских болельщиков за поддержку.

– Настроение отличное. Достиг своей цели и мечты. Очень рад и счастлив. Весь мой труд прошел перед вашими глазами, – сказал чемпион. – Что касается травмы, то она мешала, конечно, – напомнила о себе в финале. Но это мне и помогло. Я все время уходил и защищался, зная, что риск может привести к повреждению. Действовал не так опасно, как в прошлом бою.

А главный тренер сборной Казахстана Мырзагали Айтжанов так прокомментировал этот пое­динок:

– Получили награду за труды. Капитан нашей команды достойно продолжил путь Серика Сапие­ва. Раньше наши чемпионы мира не выигрывали Олимпиады. Традицию первым сломал именно Серик Сапиев, а Данияр повторил это достижение. Конечно, каждый соперник по-особому настраивается на Елеусинова, а это ведь лучшие боксеры планеты, – сказал М. Айт­жанов. – На Олимпиаде не может быть слабых соперников. Данияр отлично выполнил все задания. Когда надо было – он бил. Когда надо было защищаться – защищался, и вот итог.

Также нельзя не отметить тот факт, что Казахстан в четвертый раз подряд выиграл «золото» на Олимпиаде в весе до 69 кг. В 2008 году в Пекине олимпийским чемпионом в этом весе стал Бакыт Сарсекбаев, в 2012-м – в Лондоне «золото» принес Серик Сапиев, а уже в Рио отличился Данияр Елеусинов. Многие соперники прозвали эту весовую категорию «казахской». Стоит отметить, что в 2004 году в Афинах соревнований в весе до 69 кг не было, но была весовая категория до 67 кг, где также победил казахстанский боксер Бахтияр Артаев.

Есть еще одна радостная весть в боксе. Вчера в полуфинал в весовой категории до 75 кг пробилась казахстанская боксерша Дарига Шакимова, которая единогласным решением судей победила марокканку Хадиджу Марди и гарантировала себе, как минимум, «бронзу» олимпийских Игр. Ее следующей соперницей станет весьма грозная американка Кларреса Шилдс. Это та самая спорт­сменка, которая стала олимпийской чемпионкой в Лондоне, победив в полуфинале казахстанку Марину Вольнову. Кроме этого, 21-летняя спортсменка еще является и двукратной чемпионкой мира.

Главный тренер сборной Казахстана по женскому боксу Вадим Присяжнюк так прокомментировал предстоящий поединок:

– Мы прекрасно знаем Шилдс. Повторяется полуфинал Игр в Лондоне. Марина Вольнова также выиграла два боя, а потом с американкой встретилась. Мы давно за ней следим, знаем ее. На чемпионате мира она у нас на сборах была, тренировались вместе. Будем под нее заготовки делать. У нее хлесткие удары. Она может работать на любой дистанции. С ней вблизи не надо драться, а работать на дальней дистанции, обыг­рывать, действовать в игровой манере. Задача – переиграть ее по очкам.

Ну и под занавес олимпийского дня казахстанцы дождались еще одной радостной вести.

Когда в борьбе не получается у мужчин, то в бой вступают девушки. То, что не получилось у наших греко-римлян, мы смогли частично компенсировать в женской борьбе, где обладательницей олимпийской «бронзы» в весовой категории до 69 кг является Эльмира Сыздыкова.

Напомним, что в 1/;8 финала Сыз­дыкова уступила олимпийской чемпионке Лондона Наталье Воробьевой (в Рио россиянка проиграла японке Саре Досё). А в утешительном раунде, который ей давал право биться за «бронзу», смогла сломить сопротивление монголки Очирбатын Насанбурма, которой вначале уступала с разницей в два очка, но смогла отыграться и выиграла пое­динок (3:2).

В поединке за третье место казахстанка встречалась с 27-летней Энас Мостафой из Египта. В первом периоде наша соотечественница в ответ на одно очко, заработанное арабкой, смогла ответить 4 баллами. Вторая трехминутка завершилась с ничейным счетом – 3:3, а вот в сумме общий счет поединка остался 7:4 – в пользу нашей девушки. Она очень эмоционально поделилась своими впечатлениями сразу же после церемонии награждения:

– Счастлива, конечно. Еще не почувствовала полностью, что призер Олимпиады. Спасибо всем, кто в меня верил, – родителям, тренерам и болельщикам! Я чувствовала эту поддержку и старалась выступить как можно лучше. Но было очень тяжело, ведь это Олимпиада, где каждый хочет выиграть медаль. Легких вариантов не было.

Безусловно, Эльмира вписала свое имя в историю отечественного спорта еще и тем, что стала первой казашкой, выигравшей медаль Олимпиады в борьбе. Поздравляем ее от души!

Могла побороться в этот день за «бронзу» в весе до 48 кг и Жулдыз Эшимова, которая в 1/;8 финала проиграла будущей олимпийской чемпионке Рио-2016 японке Эри Тосака. В утешительном раунде соревнований по женской борьбе на Олимпиаде она обыграла американку Хейли Оджелло, но вот в поединке за третье место уступила китаянке Сунь Янань. Впрочем, все равно большое спасибо Жулдыз за ее выступление, все видели, что она была большим молодцом.

В этот же день казахстанские гребцы весьма неплохо выступили на водном стадионе «Лагоа». Все мужчины квалифицировались в финалы В: Алексей Дергунов и Евгений Алексеев в байдарке-двойке на тысяче, Тимур Хайдаров на каноэ-одиночке на 200 м, Сергей Токарницкий и Андрей Ергучев в байдарках-двойках на 200 м, а вот Зое Ананченко подобное не удалось – она вышла в полуфинал, но там стала последней в своем заезде и выбыла из состязаний.

Маргарита Мукашева в беге на 800 м финишировала в своем втором забеге с пятым результатом 2:00,97, не пробившись в число 24 лучших спорт­сменок, ставших участницами полуфинала.

Ну и наконец таэквондистка Айнур Есбергенова (до 49 кг), проиграв первый бой (1/;8 финала) чемпионке Европы, обладательнице бронзовой медали Олимпийских игр в Лондоне и бронзовой медали чемпионата мира хорватке Люции Занинович со счетом 7:18, завершила выступление в Рио.

Материал подготовлен при поддержке Национального олимпийского комитета, «Самрук-Казына» и компании ERG