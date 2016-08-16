Звездный почерк Статьи Валентина ФИРОНОВА

В Национальном театре Кореи за призовые места боролись сильнейшие артисты балета со всего мира, причем разных возрастов – от 11 до 35 лет. Танцовщики продемонстрировали свое мастерство в классическом, современном и народном танцах. В классическом танце не было равных нашему Бахтияру. Он покорил вдохновенным исполнением не только публику, но и авторитетное жюри, безоговорочно присудившее ему первое место.



Как отметил директор балетной труппы театра Astana Оpera заслуженный деятель Казахстана Турсынбек Нуркалиев, представлявший нашу страну в жюри конкурса, участие в проекте, который привлекает всю мировую балетную элиту, – большая честь и ответственность.

– Творческий потенциал наших артистов очень высок и позволяет ставить сложнейшие спектакли, успешно выступать на ведущих мировых сценах, занимать призовые места на престижных конкурсах, – сказал балетмейстер. – Меня до глубины души трогают успехи наших воспитанников, их профессионализм и любовь к балету. Высокие оценки, которые дают специалисты международного уровня казахстанским артистам, наполняют гордостью за нашу страну.



Бахтияр Адамжан молод, но его по праву уже называют звездой отечественного балета. Перед сеульским конкурсом он одержал блистательную победу в Стамбуле. Немного отдохнув, он начал готовиться к выступлению в Корее. В программу артиста вошли вариации из классических балетов «Баядерка» Л. Минкуса, «Пламя Парижа» Б. Асафьева, «Эсмеральда» Ц. Пуни, а также созданный специально для него современный номер «В пробуждении» (In the wake) в постановке известного китайского хореографа Исяна Чжана. По мнению танцовщика, главное для успешного выступления – хорошее самочувствие, прекрасная физическая форма и позитивный настрой.



– В этот раз я ближе познакомился с корейской балетной школой, – говорит Бахтияр Адамжан, – ее отличает высочайший технический уровень артистов. Участие в конкурсе дало мне сильный толчок для совершенствования. Мы выступали в Сеуле, а наши спортсмены – в Бразилии. Их и нас объединило стремление победить во имя любимой Родины. Это самый мощный стимул!

