Звездный сын Великой степи

Высокая мечта

В поэме Олжаса Сулейменова «Земля, поклонись человеку!» есть такие величественные строки:

«…Разгадай: Почему люди тянутся к звездам! Почему в наших песнях Герой – это сокол! Почему все прек­расное, Что он создал, Человек, помолчав, Называет – Высоким!».

Эти стихи об устремленности ввысь людских помыслов, о жаж­де познания новых миров.

Поэма явилась пламенным откликом поэта на первый полет человека в космос.

А наш прославленный «космический кочевник» Талгат Мусабаев, тогда десятилетний школьник, на мировую сенсацию отреагировал с мальчишеской непосредственностью. Когда учителя алматинской школы № 58 экстренно созвали ребят на линейку и сообщили о полете Юрия Гагарина, все начали ликовать, смеяться, кружиться, а он что было сил задорно выкрикнул: «В космосе Талгат Мусабаев!».

И с тех пор, утверждает мой старый добрый друг, только о космонавтике и мечтал. С того самого времени, точно былинный богатырь, 33 года настойчиво и упорно шел к своему первому полету, невзирая на возникавшие трудности и препоны.

Было в таком выборе отчасти и родительское предопределение: будущего дважды Героя назвали в честь легендарного летчика-аса Второй мировой – дважды Героя Советского Союза Талгата Бегельдинова.

Сегодня не счесть наград и регалий юбиляра. Талгат Амангельдиевич удостоен высших званий Казахстана и России – Қазақстан Республикасының Халық Қаһарманы и Герой России. Он 3 раза летал в космос, причем 2 последних полета провел во главе международных экипажей.

Многие годы служивший космическим мостом между двумя странами, он обладает званиями генерал-майор ВВС МО РФ и генерал-лейтенант авиации РК. Вызывают уважение его достижения в науке. Талгат Мусабаев – доктор технических наук в области ракетно-космической техники, академик НАН РК, Национальной инженерной академии РК, Российской академии космонавтики имени К. Э. Циолковского и еще ряда академий, лауреат Государственной премии им. аль-Фараби в области науки и техники.

Солиден и послужной список. Талгат Мусабаев занимал ответственные посты как в России, так и в Казахстане. Так, с ноября 2003 года он был заместителем начальника Академии ВВС имени Жуковского, а в мае 2005-го был назначен генеральным директором АО «Совместное казах­станско-российское предприятие «Байтерек».

Затем наступил казахстанский период. В марте 2007 года он возглавил созданное Указом Президента Казахстана Национальное космическое агентство РК и долгое время плодотворно им руководил. С начала 2016-го работал советником Президента РК, а 13 июля 2017 года Указом Главы государства был назначен депутатом Сената Парламента РК, где проявляет прекрасные деловые качества и присущую ему принципиальность при принятии важных решений и постановке проблемных вопросов, вносит весомый вклад в законотворческий процесс. Сужу об этом не только как хорошо его знающий товарищ, но и как коллега-сенатор.

Заслужив поистине космичес­кую славу, он не забронзовел, не возгордился. По-прежнему прост в общении, доброжелателен и улыбчив. И есть в его усатой улыбке что-то от гагаринского шарма.

А ведь Мусабаеву есть чем гордиться – в отношении него и его свершений во многих случаях применимы исключительные определения «впервые» и «первый».

При этом важно объяснить, особенно молодежи – нашему будущему: эти сверхрезультаты достигнуты не мановением волшебной палочки, а каждо­дневным кропотливым трудом, помноженным на силу воли и устремленность к большой цели.

Такие судьбы, вернее, биографии, ведь судьба – понятие, часто воспринимаемое как пассивное, можно и нужно брать за пример, таким людям подражать – за честь.

А вообще-то мужественным покорителям космоса и героям нашего времени всех сфер дея­тельности надо не короткие зарисовки и телесюжеты пос­вящать, а повести, фильмы и позитивные программы вместо сомнительного свойства ток-шоу, телесудилищ и мыльных опер. Чтобы подрас­тающее поколение училось у них праведно и правильно жить, брать судьбу в свои руки, активно действовать и добиваться осуществ­ления пос­тавленных целей.

Путь в небо, а затем в космос Талгата Мусабаева – это же по-нас­тоящему захватывающая эпопея!

На пути к орбите

Талгат родился в семье журналиста Амангельды Орынтаевича Мусабаева и врача Салихи Хамидовны. Отец, к сожалению, не дожил до космической славы сына, а мать имела счастье разговаривать с ним, когда во время первого полета был организован сеанс связи.

Это была женщина с героичес­кой судьбой. В день вручения дипломов мединститута весь ее курс отправили в Сталинград. Фронтовыми верстами отважный военврач дошла до логова врага и расписалась на стене рейхстага. Уже после смерти матери, посещая Берлин, Талгат Амангельдиевич нашел этот «автограф».

Равняясь на родителей, он с детских лет был требователен к себе и по-взрослому обстоятельно планировал свое будущее. Серьезно занимаясь музыкой и пением, ища себя в спорте, он тем самым закладывал гармоничное самовоспитание.

Учась в Рижском институте инженеров гражданской авиа­ции (окончил в 1974 году), он, мастер спорта СССР, входил в состав сборных Риги и Латвии по спортивной гимнастике. Одаренный музыкально – в одном лице пианист, гитарист и вокалист – задавал тон в вокально-инструментальном ансамбле.

Десять лет спустя, к окончанию Алма-Атинского аэроклуба ДОСААФ, он первым из казахов стал мастером спорта по высшему пилотажу, к тому же двукратным чемпионом Советского Союза в командном зачете!

Инженер-технарь, он решает стать пилотом, так как с иной позиции выхода в космос не видит.

И снова учеба: в 30-м учебно-тренировочном отряде граж­данской авиации Высшей квалификационной комиссии Министерства гражданской авиа­ции СССР, где получает свидетельство пилота, в Ульяновском центре подготовки летного, дис­петчерского и инженерно-технического состава гражданской авиации стран СЭВ, в Актюбинском высшем летном училище гражданской авиации.

Затем работа в гражданской авиации на инженерных, летных (освоил 5 типов самолетов) и ­командных должностях.

И только в 1990 году его рекомендовали для обучения в Центр подготовки космонавтов, а в 1991-м приказом министра обороны СССР он был призван на действительную военную службу и зачислен кандидатом в космонавты-исследователи 4-й группы отряда космонавтов ЦПК, где по завершении курса получил квалификацию «космонавт-испытатель».

Начинается напряженная подготовка к полетам. В основном пока еще в составах дублирующих экипажей.

В октябре озарил надеждой прорыв в космические дали первого казаха – Героя Советского Союза, знаменитого летчика-испытателя Токтара Аубакирова. Еще он вошел в историю как первый казах и последний (72-й по спис­ку) космонавт СССР.

Великая держава рухнула, наработанные между республиками связи рушились на глазах, долгожданный полет постоянно откладывался...

Талгат Мусабаев бесконечно благодарен Первому Президенту – Елбасы Нурсултану ­Абишевичу Назарбаеву и считает, что без поддержки Лидера нации ни Токтар Аубакиров, ни он не смог­ли бы преодолеть «земное притяжение», столь сложным был переговорный процесс. В итоге главы двух государств пришли к определению, которое устроило и казахстанцев, и россиян. Официальный статус бортинженера 16-й экспедиции на станцию «Мир» (1994 год) Талгата Мусабаева был закреплен следующим образом: гражданин Республики Казах­стан, военнослужащий Вооруженных сил Российской Федерации.

Перед глазами взволнованно-восхищенный Таке: «Я без пафоса говорю: всегда помнил, что за мной – страна, народ. За мной – Первый Президент Казахстана – Елбасы. Чтобы все знали: Нурсултан Абишевич Назарбаев – единственный в мире Президент, встречавший космонавтов прямо у спускаемого аппарата. Значит, он гордится этим, считает, что освоение космоса очень важно для независимого Казахстана».

В самом деле Нурсултан ­Назарбаев и провожал, и встречал всех троих наших «космических номадов». И цифра 3, и 5 совершенных полетов – в первую очередь заслуга Елбасы. Не многие страны могут похвалиться такой результативностью в прокладке космических троп.

В полете Талгат Мусабаев!

Все полеты Талгата Мусабаева протекали в непростых условиях, по-своему уникальны, богаты на нештатные ситуации и неплановые рекорды.

Самое впечатляющее достижение – за рамками любых фантазий, сопряжено с экстремальными обс­тоятельствами. Наш посланник за два визита на орбитальную станцию совершил 7 выходов в открытый космос, суммарно проведя в безвоздушном прост­ранстве больше всех в мире – 41 час 15 минут. В первом случае восстанавливал жизнедеятельность полностью обес­точенного «Мира», во втором – осуществлял его ремонт после «тарана» грузовиком станции.

Одна из таких мини-экспедиций едва не стала роковой. Как рассказывал герой космоса, внезапно оторвалась конструкция, к которой был прикреплен его страховочный карабин. Он начал медленно погружаться в бездну. В одно мгновение перед глазами пронеслась вся жизнь. И вдруг произошло какое-то странное перемещение, в результате которого он оказался у поручней корабля. Как после такого чудес­ного спасения не обратиться мыс­лями к Всевышнему?! Убежденный атеист стал на путь веры, со временем пересмотрев некоторые жизненные установки и философские позиции.

Космические инструкции казались незыблемыми, но у Мусабаева, по его выражению, «такая планида», что в отношении него то и дело происходили исключения из правил. Он – первый на планете пилот гражданской авиации, получивший допуск для полета в космос. Кроме того, впервые в нарушение 20-летней традиции экипаж корабля («Союз ТМ-19») был составлен из нелетавших в космос людей – Юрия Маленченко и Талгата Мусабаева. «ТМ – значит Талгат Мусабаев», – шутил наш счастливый земляк.

Они стартовали 1 июля, а вернулись на Землю 4 ноября

1994 года.

Стартовали и до «Мира» добрались успешно, а вскоре пропала связь с Центром управления полетами... Представляете, какая создалась (это еще мягко говоря) экстремальная ситуация?!

Выручили находчивость и нас­тойчивость бортинженера Мусабаева. Опять же в нарушение правил он убедил руководство разрешить взять на борт любительскую радиостанцию, изготовленную его однокашником по Рижскому институту Гражданской авиации Олегом Кияном. Радиостанцию настроили на частоту ЦУПа и вышли на связь с коллегами. А ведь иначе бы пришлось готовиться к экстренному приземлению.

Второй полет Талгат Мусабаев совершил в 1998 году уже в качестве командира космичес­кого кораб­ля «Союз ТМ-27» и орбитального комплекса «Мир». Продолжительность этой международной космической экспедиции, участниками которой также стали Николай Бударин, Леопольд Эйартц и Эндрю Томас, составила 207 с половиной суток. Помимо напряженных ремонтных работ (у Николая Бударина даже сломался в руках массивный ключ) экипаж выполнил обширный объем научных исследований.

Казахстанская программа научных экспериментов касалась биотехнологии, медицины, геостратофизики и других областей. А командир кораб­ля, невзирая на перебои с энергией на станции, успел выполнить технологичес­кие эксперименты по материаловедению. Изготавливая сплавы с заданными физико-химическими свойствами, он стал, можно сказать, первым казахстанским металлургом в космосе.

Третий полет Талгата Мусабаева вновь в статусе командира корабля («Союз ТМ-32») 28 апреля – 6 мая 2001 года знаменателен тем, что это был первый старт космического экипажа в XXI веке и третьем тысячелетии, а также открытием эры космического туризма. Казах и россиянин Юрий Батурин выступили опекунами американского миллиардера Денниса Тито в его «прогулке» на орбиту. Это испытание оказалось для путешественника-экстремала не из легких, командиру довольно часто приходилось отрываться от дел, а то и выступать в качестве няньки.

Творческая личность и большой патриот, Талгат Мусабаев всякий раз в космическую одиссею брал с собой символы независимости – национальный флаг и Государственный герб, а также святыни сердца и души – капсулу с казахстанской землей и главную книгу мусульман Коран. На орбите также побывали тексты Конституции страны, Декларации о государственном суверенитете, фото Первого Президента РК, знамя партии «Отан», правопреемницей которой является «Nur Otan». По возвращении реликвии торжественно вручались ­Нурсултану Назарбаеву, а затем часть из них занимала место в музеях как свидетельства наших побед и свершений.

Я невольно примечал, что уже тогда в нем угадывался еще и политик. Человек публичный, он не мог молчать даже на грандиозном удалении от планеты и Отечества. И в критических ситуациях изыскивая возможнос­ти, – не зря же получил в Риге специальность «техническая эксплуатация авиационного радиооборудования», – он подавал голос с орбиты. Например, по телемосту передал привет Казахстану от международного экипажа в день международной презентации новой столицы – Астаны, а во время проведения фестиваля «Азия ­дауысы» на «Медео» исполнил песню на слова Абая. Разносторонний, многогранный, унаследовав еще и отцовский талант, успевал отправлять репортажи в несколько казахстанских СМИ.

Вот так работал в космосе Талгат Амангельдиевич Мусабаев! Честь ему за это и хвала!

На станции Земля

Не меньше для «околоземной отрасли» он сделал на государственной службе.

Нурсултан ­Назарбаев избрал Талгата Мусабаева «главным от космоса», последовательно назначая его руководителем Аэрокосмичес­кого комитета Министерства образования и науки, Национального космического агентства РК, Аэрокосмического комитета Минис­терства по инвес­тициям и развитию.

Совершенное за этот период сам он обобщил так: «В течение десятилетия были созданы и введены в эксплуатацию две орбитальные группировки космичес­ких аппаратов (КА) Казахстана: группировка из двух КА связи «Казсат-2», «Казсат-3» и группировка из двух КА дистанционного зондирования Земли (ДЗЗ) KazEOSat-1, KazEOSat-2. Построе­ны и успешно функционируют объекты наземной космической инфраструктуры – комплексы управления космической системы связи «Казсат», космической системы ДЗЗ, системы высокоточной спутниковой навигации (СВСН).

Новый виток получила космическая наука с созданием Нацио­нального центра космичес­ких исследований и технологий

(НЦКИТ). Было установлено меж­дународное сотрудничество в области исследования и использования космического пространства в мирных целях более чем с десятью ведущими космическими державами. А главное – было сформировано квалифицированное кадровое ядро научного и инженерного состава предприятий космичес­кой отрасли».

И в научной деятельности Талгат Мусабаев преуспел. По-дружески сопереживая, наблюдал его уверенное становление как ученого.

Представляете, он защитил 2 кандидатские диссертации по темам «Направления повышения качества функционирования сис­темы «Экипаж, пилотируемый космический аппарат» (2000) и «Разработка комплексной методики повышения уровня безот­казности ракет космического назначения в полете» (2007).

Причем разработка была настолько основательной, что уже в следующем, 2008 году на основе второй кандидатской была написана и блестяще защищена докторская диссертация.

Как видите, за что ни берется Таке, все делает безупречно, что называется, по гамбургскому счету.

При этом с возрастом почти не меняется, оставаясь земным, доступным, только все более занятым человеком.

Впрочем, как бы ни был занят, он всегда придет на выручку. Вспоминаю умилительный случай. Речь идет об обряде тұсау кесу – разрезании пут у младенца. Мы готовились устроить праздник «первых шагов» моей первой внучке Айдане. Позвонил Талгату Амангельдиевичу, предложив стать гостем торжества и почетным исполнителем процедуры.

Последовала короткая пауза, потом четкое «буду!». Позднее выяснилось, что ему надо было срочно улетать на международный форум в Сингапур, но, моментально приняв решение, он «перебил» билет на следующий день.

По возвращении через пару недель мы встретились в аэропорту, и он первым делом справился об Айдане:

– Ну что? Она уже ходит?

Отвечаю:

– Нет.

– Как?! – огорчился Талгат.

– Она летает!

О, какой мощный выдох вырвался из его груди!

Рассказ о Талгате Мусабаеве был бы неполным, если не отметить его лидерские качества и то, что где бы он ни оказался, неизменно становится душой компании.

Сколько лет с ностальгией возвращаюсь в конец 90-х, когда с Талгатом и его космическими побратимами Николаем Будариным и Юрием Батуриным ночь напролет пели песни у меня на даче! И главным запевалой, исполнителем и аккомпаниатором был, конечно же, он.

Во многом под мусабаевским влиянием я тогда не на шутку болел космосом. Дружил со многими космонавтами и даже с главным конструктором «Бурана» Глебом Евгеньевичем Лозино-Лозинским, был частым гостем Звездного городка.

Космический бум мало-помалу поутих, наступили, наверно, «космические будни», часто весьма непростые и по-прежнему очень ответственные для человечества. Но эстафета передана в надежные руки – в 2015 году полет совершил третий казах-космонавт Айдын Аимбетов, космическая отрасль последовательно набирает обороты.

И оценка Президента страны Касым-Жомарта Токаева оптимистична: «Вклад Казахстана в развитие мировой космонавтики очевиден. Байконур – это символ освоения человечеством космического пространства. Гордимся казахстанскими космонавтами!»

Гордимся и Вами лично, Талгат! В этот замечательный юбилей желаем Вам Космического здоровья, Земного счастья и благополучия!