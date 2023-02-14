Звездный турнир и прощальный забег Рыпаковой

По итогам трех дней состязаний сборная Казахстана завоевала 12 медалей континентального первенства: 6 золотых, 3 серебряные и 3 бронзовые. Это позволило ей занять второе место в общекомандном зачете.

Победителями же азиатского первенства 2023 года стали атлеты из Японии, у которых в копилке оказалось 15 медалей: 6 золотых, 5 серебряных и 4 бронзовые. Тройку лучших замкнула ­команда Катара с 8 медалями – у них в активе 2 золотые, 4 серебряных и 2 бронзовые награды.

Победителями первенства Азии от Казахстана стали: в беге на 3 000 метров Каролин Кипкируи; в беге на 400 мет­ров – Элина Михина; в беге на 60 метров с барьерами – Давид Ефремов; в эстафете у мужчин в забеге 4 × 400 мет­ров – Михаил Литвин, Вяче­слав Земс, Эльнор Мухитдинов и Андрей Соколов, а также в эстафете у женщин в забеге 4 × 400 метров – Элина Михина, Аделина Земс, Александра Залюбовская и Кристина Кондрашова.

Кроме того, впервые в истории континентальных чемпионатов весь пьедестал почета в прыжках в высоту заняли именно представители Казахстана. В этой дисциплине «золото» завоевала Надежда Дубовицкая (она покорила высоту 1,89 метра). Серебряным призером стала Кристина Овчинникова (ее результат тоже 1,89 метра, но она уступила Надежде по числу попыток). «Бронза» – у Елизаветы Матвеевой, прыгнувшей на 1,84 метра.

Серебряные награды нам принесли Михаил Литвин в беге на 400 метров и Ольга Сафронова в беге на 60 мет­ров. Кроме того, бронзовые медали в Астане завоевали Акбаян Нурмамет (бег на 1 500 метров) и Шадрак Кимутай (бег на 3 000 метров).

В эти же дни в столице нашей страны в рамках первенства произошло еще одно знаменательное событие. Олимпийская чемпионка и многократный призер летних Игр, наша самая знаменитая легкоатлетка Ольга Рыпакова официально завершила профессиональную карьеру. Об этом она сообщила на церемонии закрытия Х чемпионата Азии.

– Я благодарна своей стране! Всем – от Президента и спортивных руководителей до самого юного болельщика – за одну-единственную, но очень важную вещь – веру в меня. Я благодарна судьбе и Богу за возможность реализации себя как личности, как профессионального спорт­смена, – сказала прославленная спортсменка, после чего пробежала круг почета перед болельщиками.

За большой вклад в развитие отечественного спорта Ольга Рыпакова награждена благодарственным письмом от имени Премьер-министра Казахстана.

«Ваши яркие победы навсегда останутся в сердцах казахстанских болельщиков. Мы ценим вашу преданность спорту и принципам. Тысячи ребят по всей стране следуют вашему примеру и продолжают традиции отечественной легкой атлетики. Уверен, что ваша блистательная карьера будет долгие годы вдохновлять казахстанских легкоатлетов на новые свершения. Выражаю огромную благодарность за вклад в развитие отечественного спорта. Желаю здоровья, благополучия и успехов во всех начинаниях!» – говорится в письме Алихана Смаилова.

Напомним: Ольга Рыпакова является олимпийской чемпионкой Лондона-2021, обладательницей «серебра» летних Игр в Пекине-2008 и «бронзы» в Рио-де-Жанейро-2016. Она дважды брала «бронзу» чемпионатов мира – в 2015 и 2017 годах, а также завоевала «серебро» на первенстве планеты в 2011 году.

На чемпионатах мира в закрытых помещениях она завоевала три медали – «бронзу» Валенсии-2008, «золото» Дохи-2010 и «серебро» Стамбула-2012. Также Ольга четыре раза становилась чемпионкой Азиатских игр (2006, 2010, 2014, 2018), дважды брала «золото» на Азиатских играх по боевым искусствам и состязаниям в помещениях – оба на турнире в 2017 году. В 2007-м стала победительницей на Универсиаде.

Турнир в Астане был проведен на высоком уровне, что особо отметил пребывавший в эти дни в нашей столице президент Ассоциации легкой атлетики Азии Дахлан Аль-Хамад.

– Я очень доволен условиями организации чемпионата. Ваш столичный спорткомп­лекс QAZAQSTAN удивил и порадовал нас. Спортсмены из разных стран, прибывшие для участия в первенстве, тоже находятся под хорошим впечатлением. Вижу готовность населения и организаторов принимать соревнования самого высокого мирового уровня. Уверен, что однажды здесь состоится чемпионат мира в закрытых помещениях, – подчерк­нул он.