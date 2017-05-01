​Звезды Astana Рiano Passion

Только вперед



Яркий музыкальный праздник завершен. Он подарил, как и обещал в день открытия председатель жюри, художественный руководитель конкурса Денис Мацуев, несколько фантастических, насыщенных событиями дней, удивительные встречи, много прекрасной музыки. И конечно, в Астане назвали имена будущих звезд – талантливых пианистов, поразивших и жюри, и публику своей игрой, вдохновением, желанием учиться, побеждать, идти вперед.

Организаторами Astana Рiano Passion выступили Министерство культуры и спорта РК и акимат Астаны, общественный фонд Accordi di Astana при поддержке Московской филармонии и народного артиста России Дениса Мацуева.

– На площадке фестиваля всегда царит фантастическая, бурлящая атмосфера, – заметил Денис Мацуев. – Огромная благодарность всем, кто выступал, членам жюри, тем, кто помогал конкурсантам – всей нашей большой команде. Можно с уверенностью сказать, что в Астане состоялось рождение новых звезд, каждый, это несомненно, свяжет свою жизнь с музыкой, каждый – большая индивидуальность, и все они будут помнить, что их большая творческая жизнь началась именно здесь.

Члены жюри – именитые музыканты: заслуженный деятель РК, композитор Толеген Мухамеджанов, профессор Московской государственной консерватории им. П. Чайковского Валерий Пясецкий, художественный руководитель Международного центра музыки в Миссури (США) Станислав Юденич, основатель и руководитель Международного фестиваля и Академии в Вербье (Швейцария), член Нобелевского комитета Мартин Энгстрем, профессор Музыкального университета Фредерика Шопена в Варшаве (Польша) Петр Палечный, британский педагог, профессор Королевского колледжа музыки в Лондоне Ванесса Латарш. Они провели мастер-классы, участниками которых стали преподаватели и студенты Казахского нацио­нального университета искусств, Казахской национальной академии хореографии, музыкального колледжа, учащиеся столичных музыкальных школ. Такие встречи с признанными профессионалами, как говорили юные пианисты, их советы по совершенствованию исполнительского и технического мастерства помогают творческому росту, заставляют взглянуть иначе на уже известные вещи, глубже почувствовать их.

Так, Мартин Энгстрем рассказал о том, какова роль конкурсов в жизни музыканта, что является главным в организации арт-менеджмента.

– Классическая музыка обогащает людей, – отметил он. – Необходимо предоставлять больше возможностей для ознакомления с искусством. И Астана стала музыкальным брендом для пианистов, здесь открывают новые имена.

– Трудно оценивать детей, – также признался Мартин Энгстрем, – следует понимать юного исполнителя, «читать между нот», каждый раз проводить своеобразное расследование. Нужно, чтобы те, кто не получил призы, не были демотивированы, необходимо воодушевлять их, настраивать на дальнейшую творческую деятельность.

Мартин Энгстрем считает, что для победы конкурсант должен быть личностью, проявлять индивидуальность в игре, ему необходимы чувство свободы и понимание произведения, техника и вдохновение. Конечно, все составляющие встречаются редко, но ряд выступлений на конкурсе произвел сильное впечатление и на жюри, и на слушателей, которые, впрочем, горячо поддерживали всех участников.

– Я поражен уровнем подготовки и талантом конкурсантов, – сказал впервые побывавший в Астане Станислав Юденич. – Рад, что популярность фортепианной музыки растет. Феноменальную работу делает Денис Мацуев – и как концертирующий пианист, и как организатор конкурсов и фестивалей, которые дают возможность заявить о себе молодым музыкантам.

В череде фестивальных событий запомнился и концерт полуфиналистов, тех, кто не прошел в финал. Ребятам были вручены памятные призы и дипломы, а аплодисменты публики (в зале было много молодежи!), думается, поддержали маленьких и юных музыкантов, и воспоминания об Астане у них будут самые светлые.

Участник из Казахстана Клим Пак, к сожалению, не стал финалистом. Но вот какую оценку его выступления оставила музыковед Наталья Саулина: «Равель. Токката из сюиты «Гробница Куперена». Исполняет Клим Пак. Он здешний. Он местный. Он их друг или приятель. Они за него болели, ходили специально послушать. Я видела их. Я почувствовала этот ропот зала. Я думаю, ему приятно было играть для них, а им приятно долго аплодировать. И он напустил тумана, закачал волнами, пропел песню воды, таинственных шумов и бормочущих басов, закружил вихрем, а потом показал радость восходящего солнца. Вот что он играл своей публике, а вовсе никакую не токкату...»

В завершение концерта полуфиналистов Симон Бюрки (Швейцария) исполнил собственное сочинение: Вариации на две казахские темы «Кусни Корлан» и «Япурай». Напомним, что каждый конкурсант выбирает на сайте и обязательно исполняет произведения казахстанского композитора.

Симон незадолго до начала конкурса так объяснял свой выбор: «Я выбрал невероятно красивую пьесу – «Кусни Корлан» композитора Раушан Кали. Меня всегда интересовали народные темы. До этого в моем репертуаре преобладали русские и украинские мотивы, но теперь я надеюсь ближе познакомиться с душой казахстанцев. Я уже начал изучать культуру Казахстана, в том числе просматривая исторические фильмы и слушая выступления певцов, таких как Димаш Кудайберген и Сундет Байгожин. Давно мечтал побывать в Астане и других городах вашей большой страны».

В 2014-м в полуфинале старшей группы 7 человек из 10 исполнили народную песню «Япурай» в обработке Адильжана Толыкбаева. В нынешнем году в лидерах по числу исполнения стали «Легенда о домбре» и «Степь» Нагима Мендыгалиева, также звучали композиции Газизы Жубановой, Омархана Несипханова, Владимира Завгороднего, Галымжана Секеева, Людмилы Мельниковой, Айдоса Сагатова и других. Согласно статистике сайта, произведения композиторов Казахстана скачивали около 4 тыс. раз!

Браво, таланты!

Награждение победителей и гала-концерт финалистов Astana Рiаno Passion состоялись в Театре «Астана Балет». При аншлаге. Маленькие призеры за сценой передвигались бегом и задорно смеялись, старшие степенно беседовали, победители были сосредоточены – им предстояло выступать. На торжественной церемонии было все: фанфары, поздравления, цветы, аплодисменты, которые звучали особенно громко, ведь собравшимся так хотелось, чтобы этот день для ребят стал особенным.

На конкурсе были учреждены и специальные призы. Министр культуры и спорта РК Арыстанбек Мухамедиулы и гость фестиваля – специальный представитель президента РФ по международному культурному сотрудничеству, сопредседатель правления Межгосударственного фонда гуманитарного сотрудничества государств – участников СНГ Михаил Швыдкой вручили две награды: обладателем звания «Надежда Казахстана» стал Артур Михлин, приз Министерства культуры и спорта достался самому юному конкурсанту – Елисею Мысину.

– Конкурс проходит в центре Евразии, в столице Республики Казахстан, – заметил Михаил Швыдкой. – Патронирует его российский музыкант Денис Мацуев, который является символом музыкальной и человеческой дружбы между Казахстаном и Россией. Смотрю на юных музыкантов и понимаю, что кто-то из них получит первое важное признание в их творческой жизни. Астана – хорошее место для начала карь­еры. Хочу пожелать всем удачи!

6-летний Елисей Мысин за эти дни стал любимцем публики. В сопровождении симфонического оркестра театра Astana Opera под руководством дирижера Astana Piano Passion, заслуженного деятеля РК Ержана Даутова он сыграл «В пещере горного короля» Эдварда Грига. Как внимательны были к нему оркестранты! Как восторженно приветствовал его зал! Как оказалось, Елисей уже пробует себя в качестве композитора, и его произведения знает сам Мацуев.

Постоянный член жюри конкурса профессор Валерий Пясецкий пригласил Елисея учиться в первый класс Центральной музыкальной школы при Московской консерватории. Сертификат на обучение получил и Александр Ключко. Денежной премией акима города Астаны отмечен казахстанец Клим Пак. Лучшим исполнителем произведения композитора Казахстана признан Петр Акулов, который исполнил «Легенду о добре». Иван Бессонов и Клим Пак получили возможность сыграть на сцене Astana Оpera.

Приз зрительских симпатий по итогам интернет-голосования достался Еве Геворгян, за нее проголосовали более 28 тыс. человек. На официальном сайте astana-app.kz была организована онлайн-трансляция всех конкурс­ных этапов. Организаторы сообщают, что за ходом международного конкурса следили 500 тыс. интернет-зрителей, а голосовали свыше 70 тыс.

Мартин Энгстрем пригласил участвовать в учебной программе Международного музыкального фестиваля в Вербье в 2018 году Сергея Давыдченко. Призы Дениса Мацуева, а это участие в его проектах – фестивалях Crescendo, Annecy Classic, «Звезды на Байкале», летний лагерь в Суздале от Межрегио­нального благотворительного фонда «Новые имена» – вручены Хаерим Парк, Елисею Мысину, Сергею Давыдченко, Ивану Бессонову, Филиппу Лынову, Александру Ключко, Артуру Михлину.

В младшей возрастной группе победила Хаерим Парк (Южная Корея), вторую премию разделили россияне Александра Довгань и Петр Акулов, третью – Артур Михлин (Казахстан), Елисей Мысин (Россия), Хе Ли (Южная Корея). В средней группе лучшими стали Сергей Давыдченко и Иван Бессонов (Россия), вторая премия у их соотечественниц Ольги Иваненко и Евы Геворгян, третья – у Кайтлан Риналди (Австрия). В старшей группе все лауреаты – россияне. Первая премия вручена Филиппу Лынову и Александру Ключко, вторая не присуждалась, а третью разделили Арсений Мун, Тимофей Владимиров, Илья Папоян.

На гала-концерте выступили лауреаты первых премий. Звучали произведения Моцарта, Чайковского, Рахманинова, и каждое выступление зал встречал овацией. Потрясающе мощно, артистично, эмоционально, передав все нюансы сложнейшего драматического сочинения, сыграл «Пляску смерти» Ференца Листа Александр Ключко. Это было поистине звездное исполнение. Талантливый пианист стал обладателем Гран-при Astana Рaino Passion.

Завершила концерт «Рапсодия в стиле блюз» Джорджа Гершвина, где Денис Мацуев (фортепиано), Андрей Иванов (контрабас) и Александр Зингер (ударные) представили великолепные импровизации.