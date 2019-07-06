Общество
Звезды эстрады и известные спорстмены поздравили с Днем столицы
Главному городу страны сегодня исполнился 21 год. С праздником жителей и гостей столицы поздравили известная исполнительница Гүлнур Оразымбетова, боксер Абылхаир Шегалиев, телеведущий Данияр Есен, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу акимата Нур-Султана.

Как отметили в городской администрации, День столицы – один из самых любимых и значимых праздников у горожан и гостей.

"За 21 год Нур-Султан стал не только примером успешного экономического роста, но и международной диалоговой площадкой по актуальным вопросам мирового социального и культурного развития, привлекательным центром для международного туризма", - подчеркнули в пресс-службе.

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