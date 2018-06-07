​Звезды, пески и жизнь творца

Проверено временем

Шалахметов выглядел благополучнее нас в глазах наших ведущих, потому что не «разносил» стихов ближнего, зато в собственных соблюдал золотую середину и стихийно обладал такой вдохновенной версификаторской манерой, что придраться было не к чему. И выходило, что у него, студента политехнического института, не было врагов среди будущих журналистов и филологов, подававших надежды начинающих литераторов, амбициозных и самолюбивых.

Стихи сопровождали Гадильбека всю жизнь, именно склонность к поэтическому видению мира и неизменная доброжелательность побудили молодого металлурга сменить специальность, отдав предпочтение телевидению. Но сначала были строительные отряды, где Букейханов был командиром Павлодарского студенческого отряда, Шалахметов – комиссаром. В тот год мой муж – Константин Кешин работал в студенческой газете «Звезда Прииртышья» на студенческой стройке.

Выпустить Шалахметова – столь драгоценный кадр из своих рук – Центральный комитет комсомола республики не намеревался. Учеба в политехническом институте шла своим чередом. Но творческие и организаторские способности Гадильбека оказались востребованы в полной мере.

Мы все «выросли» из литературного объединения, но отношения наши стали более профессиональными, и занятия стихами и прозой почти никто не оставил, и возраст не стал помехой. Воспитанники литобъединения – поэты, прозаики, сценаристы. В 2013 году Гадильбек выпустил книгу «В пустыне каждый на виду» (стихи из дневника), и стало ясно, что поэт за прошедшие годы ничуть не растерял идеалов юности. Я внимательно прочитала рукопись и написала вступительное слово «Среди песков и звезд».

Возвращаюсь в памятный 1964-й. Осенью муж привез мне подарок от Гадильбека – сборник стихотворений Евгения Винокурова «Музыка». Это было знаковое событие, даже судьбоносное. Это было какое-то наитие – общение с поэтом-фронтовиком на уровне «воздушных путей».

Когда на московском совещании «Женщины-поэты Казахстана» я увидела Евгения Михайловича Винокурова, на меня снизошло спокойствие – в присутствии истинного мастера, рыцаря русского стиха, никто бы не посмел «разносить» стихи грубо и беспардонно, как это делали провинциальные соперники. Винокуров явился олицетворением доброты и совести. Он не просто отметил мои стихи, но предложил принять меня в Союз писателей по первой и единственной книге и тотчас написал рекомендацию, по ней меня и приняли в Союз писателей через 8 лет. Мне предлагали перед прие­мом «освежить» рекомендацию, но осрамить себя неблагородным отказом от отзыва Винокурова, принизить подарок Гадильбека было бы предательством наших духовных отношений.

Давно распалось литературное объединение, из которого вышло много профессионалов. Однако старая дружба не ржавеет. К теле­видению, комсомолу, московским делам я имела косвенное отношение, но каждая встреча с Шалахметовым, как в сказке о «Спящей красавице», начиналась с той минуты, когда мы виделись в предыдущий раз.

Я знала об успехах Шалахметова, о его председательской должности в Гостелерадио Казахской ССР. В 90-е годы Гадильбек организовывает и возглавляет межгосударст­венную телерадио­компанию «Мир» – специализированный канал для стран СНГ и Балтии – 10 лет в Моск­ве. Я полагала, что наши несоразмерные должности: министр и свободный художник, то есть писатель – две вещи несовместные, к тому же – расстояния…

Мой интерес к трудам Льва Николаевича Гумилева, его каспио­центристские предпочтения держали меня в струне. Я никогда не забывала, что мой друг, родившийся на астраханском берегу Каспия, – надежный резерв поз­нания, и все надеялась встретить его и показать, каким богатством он обладает и почему же так расточительно не пользуется этим преимуществом.

Как гром среди ясного неба пришло опровержение таким соображениям. После смерти Льва Гумилева я закончила книгу «Евразийский Лев» и перед ее изданием решила познакомиться лично с единственной наследницей авторского права на сочинения Гумилева, с его женой Натальей Викторовной. Вопрос об издании книги решился, но об этом еще никто не знал. Я шла в дом Гумилева «замириться» с Натальей Викторовной, как монголы замирялись с Русью, чтобы прикрыть тыл, когда кочевники отправятся за европейским золотом.

На такой ноте созрел мой план знакомства. Узнав, что я прибыла из Алматы, из Казахстана, Наталья Викторовна задала вопрос: «В каких отношениях вы с Гадильбеком Шалахметовым?» Мир тесен… Но я ответила, как есть: «В молодости мы дружили, посещали одно литературное объединение, а сейчас он в Москве и такие должности занимает в последнее время, что точек соприкосновений по работе у нас нет».

И что я услышала: «Отношения с Гадильбеком Шалахметовым – пропуск в нашу семью».

Да, меня пропустили в семью Гумилева. Наталья Викторовна прожила еще шесть лет. Все шесть лет я существовала вблизи хорошего человека, допускавшего меня к архивным материалам, прочитавшего мою книгу и организовавшего ее презентацию в Доме-музее Гумилева. Однако я всегда знала, что надо мной невидимое покровительство заново открытого для меня друга молодости.

На юбилейных мероприятиях я с избытком получила необходимые мне доказательства верности Гадильбека каспиоцентристской идее. Хорошо, что не сто, как в сказке, а только тридцать лет прошло с последней встречи с Шалахметовым, и я уже явилась к нему соратником в поклонении Гумилеву. Оно было действенным. Евразийский университет им. Л. Гумилева, где Шалахметов преподавал, выпустил второе, расширенное издание «Евразийского Льва» и Мемориальный календарь «Так говорил Гумилев», который я составляла много лет.

Был у меня опыт: к двухсотлетию со дня рождения Пушкина я составила календарь из пушкинских цитат. Календарь получил высокую оценку. Я думала: так будет всегда. И с готовым календарем, посвященным Гумилеву, обратилась к тому же издателю, полагая, что обрадую его своевременной инициативой. Не тут-то было.

Стало совершенно ясно, что я одна буду читать россыпи сокровищ, выбранных мной из сочинений Льва Николаевича. В отчаянии я чахла над рукописью «Календаря», как Кащей над златом. Обращаться к Евразийскому университету явилось бы прямой бестактностью. И вот в такую беспросветную минуту внезапно позвонил Гадильбек: «Таня, в каком состоянии «Календарь?» – «В электронном». – «Пришли, пожалуйста, прямо сейчас. У нас юбилейная комиссия заседает. Вот, обсудим…» Я выслала рукопись в течение пяти минут.

Через час позвонил директор типографии: «Татьяна Леонидовна! Приезжайте хотя бы на два дня. Комиссия одобрила, но у меня есть вопросы».

Надо ли говорить, какой это был для меня праздник? Я работала в университетской типографии неделю и, отказавшись от гонорара, привезла домой 100 экземпляров «Календаря». В Таврическом дворце Петербурга в день столетнего юбилея Гумилева все присутствующие получили в подарок «Мемориальный календарь». Через три дня в Астане праздновали столетие со дня рождения Льва Николаевича. Гости Евразийского университета им. Гумилева увезли в ближнее и дальнее зарубежье уникальную книгу.

Задача у меня была одна – приоб­щить к идеям Гумилева обитателей евразийского пространства. Увлечь чтением. Но задача Гадильбека была много шире – подготовить ядро молодых и заинтересованных специалистов по животрепещущим проблемам существования многополярного мира на евразийском континенте.

Сегодня Гадильбек Шалахметов возглавляет в ЕНУ кафедру ЮНЕСКО. Ежегодно преподавательский состав, студенты, аспиранты и докторанты университета выпускают книги на евразийские темы. Непочатый край работы.

Скажи,

кто твой друг…

С полным правом могу назвать себя другом Гадильбека Шалахметова – почтительно обнажающего голову перед памятником Гумилеву, мимо которого он проходит на работу и с работы. Любой его поступок объективен и доброжелателен. Ни одного резкого слова, ни одного негативного поступка. Я горжусь своей дружбой с ним на протяжении 56 лет. Но, боже упаси, измерять значение дружбы годами.

У меня на глазах он познакомился с Еркином Лутфуллаевичем Бекмухамедовым три года назад. Это почти волшебная история.

Нечастый в Алматы гость ехал на случайной попутной машине к нам за город в компании со Светланой Викторовной Ананьевой – своей землячкой, родившейся и учившейся в тех же астраханских краях. По дороге он рассказал ей о своем замысле написать книгу о правителе Волжско-Уральского междуречья Макаше Бекмохаммедове – потомственном российском дворянине. Завершение работы безвременно ушедшего друга – Сатимжана Санбаева, потомка Макаша, начавшего роман про 42 года правления Бекмохаммедова, Гадильбек считал непременным духовным долгом. Письменных материалов в руках не было. Имелись только в памяти продолжительные беседы с Санбаевым в экспедиции на Каспий 2004 года.

Неожиданно водитель обернулся: «Мой дедушка – правнук Макаша Бекмохаммедова – несколько десятилетий собирал материалы о нашем знаменитом предке и написал книгу».

Можно ли оспорить, что Гадильбеку Шалахметову в который раз выпал удивительный случай. Общая беседа в «случайной» машине имела последствия. Внук правнука приехал за нашими гостями вечером не с пустыми руками, он привез 12 страниц редчайших документов, начиная с Грамоты на потомственное дворянство, наградные документы российских царей и приглашение в дом доктора сельскохозяйственных наук Еркина Лутфуллаевича Бекмухамедова для полезного обе­им сторонам знакомства.

Прошло три года. В 2017 году в свет вышла книга Еркина Бекмухамедова. Гадильбек Шалахметов рекомендовал ее в печать. Вот фрагмент отзыва: «Читатель получает в свое распоряжение биографическое повествование, построенное по образцу «Жизни замечательных людей», учебник истории, литературную хрестоматию и дополнительно библио­графический справочник…» Это исключительно документальная книга.

А второй долг – памяти Сатимжана – в этом же году был «уплачен». Гадильбек Шалахметов написал и выпустил в Москве в издательстве «Художественная литература» художественную книгу о том же человеке и том же времени под названием «Пятый сон» с подзаголовком («Правда и фантазия»). Одна из презентаций обеих книг состоялась в Институте литературы и искусства НАН Рес­публики Казахстан. Две других прошли в Москве и Атырау.

Надо ли говорить, что авторы обеих книг – неразлучные друзья. Но и наша дружба, выдержавшая 56 лет, не поблекла. Друзья Шалахметова присутствуют в гостеприимном доме Бекмухамедовых наравне с победителями. Еркин Лутфуллаевич исполнил отцовский завет – написал и выпустил книгу о знаменитом предке, Гадильбек Минажевич отдал духовный долг памяти Сатимжана Санбаева, художественно преобразив жизнь Макаша Бекмохаммедова, которого сегодня ставят в один ряд с великими казахскими просветителями: Абаем, Чоканом Валихановым и Ыбраем Алтынсариным.

Иногда мне хочется добавить в жизнеописании Гадильбека еще одну краску. Может ли быть, что, прожив более 70 лет, человек не нажил врагов? Но такого цвета, слава Богу, я не нашла в его необыкновенной биографии. Палитра не оскудела!