​Звезды Шелкового пути

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Злата Белая

Об этом на брифинге в Службе центральных коммуникаций сообщил председатель правления АО «РТРК «Казахстан» Ерлан Карин.

– Особенность проекта в том, что это полностью наша продукция – от идеи до концепции. Это не франшиза других каналов. Это большой телевизионный проект международного уровня. Уже сегодня свою готовность участвовать подтвердили исполнители из Кыргызстана, Таджикистана, Узбекистана, Турции, Азербайджана, Грузии, Татарстана и Башкортостана Российской Федерации. Общая численность аудитории может составить более ста миллионов человек. Таких телепродуктов раньше на отечественном телевидении не было, – рассказал Ерлан Карин.

Особенность шоу и в том, что зарубежные участники будут исполнять казахские песни.

– В первом туре они исполнят песни своей страны, в следую­щем будут петь казахские песни на своих языках. В третьем – популярные пес­ни своих стран на казахском языке, а также произведения казахских композиторов на казахском языке, – отметил Ерлан Карин.

Проект готовится с весны нынешнего года. Генеральным продюсером проекта стала Динара Адам. Шоу продлится 3 месяца, в составе международного жюри – известные артисты и продюсеры. В программу гала-концерта войдут лучшие выступления участников и приглашенных звезд.

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