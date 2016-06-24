​Звезды становятся ближе

Еще недавно телескопы над Большим Алматинским озером пылились под куполами без дела. В 90-е годы, после развала СССР, ни один из двух однометровых телескопов ТШАО не работал по причине выхода из строя устаревшей системы управления ими и отсутствия деталей для ремонта. После передачи ТШАО под управление Астрофизического института им. В. Г. Фесенкова была проведена большая работа по модернизации и автоматизации оборудования. В 2013 году была завершена модернизация и автоматизация телескопа «Восточного», а в 2014 году – второго, «Западного». Оба телескопа оснащены новейшей системой управления, которая позволяет управлять ими дистанционно.

Тянь-Шаньская астрономическая обсерватория – это уникальный научный комплекс в одном из самых живописных уголков Заилийского Алатау. Кроме сооружений, в которых расположено оборудование для слежения за звездами, здесь есть все, что необходимо ученым для ведения научных исследований, не покидая территорию комплекса неделями. Домики для сотрудников, гостиница, где нередко останавливаются астрономы из России, Германии, Японии, Кореи, США и других стран... С точки зрения расположения к городу Тянь-Шаньская лаборатория уникальна тем, что к ней можно протянуть оптическое волокно, и тогда потоки данных можно будет транслировать повсеместно. В Казахстане не найти такого объекта в горах, который обладает столь развитой инфраструктурой, высокими технологиями и великолепными научными кадрами.

Расположение ТШАО на высоте 2 700 м над уровнем моря позволяет ученым получать очень качественные снимки космических объектов. Также важным фактором является ее географическое местоположение: от Японии до Крыма на данных широтах больше нет космических лабораторий подобного класса.

– Мы находимся в горах, и нам не мешает «афганец» – ветер, поднимающий пыль со стороны Китая, – объясняет астроном-наблюдатель, кандидат физико-математических наук Анатолий Кусакин. – К примеру, если взять обсерваторию в соседнем Узбекистане, то там в летние и осенние месяцы затруднено наблюдение из-за того, что пылевая компонента очень сильно мешает наблюдать тонкие процессы. За счет гор мы получаем приборную точность на оборудовании, а за счет прозрачности дополнительную возможность зафиксировать очень тонкие эффекты, анализ которых позволяет изучать небесные объекты более эффективно.

Сердцем обсерватории являются два основных телескопа Carl Zeiss с диаметром линзы 1 метр, которые были установлены здесь в 1991 году. Усовершенствованная система управления приборами и современная цифровая система регистрации фотоснимков позволяют ученым управлять ими удаленно, через Интернет. То есть сегодня астроному нет необходимости постоянно находиться под куполом, как это происходило еще недавно. Только представьте себе, что круглый год наблюдения ведутся по ночам, помещение с телескопом отопить невозможно, так как купол должен быть постоянно открыт в направлении изучаемого объекта. А с учетом того, что в горах и летом в темное время суток, мягко говоря, не жарко, труд звездочетов еще недавно можно было сравнивать с работой полярников.

Фокусное расстояние телескопа «Восточный» – 6,5 м, его собрата «Западный» – 13,5 м. Для сравнения, фокусное расстояние самых мощных фотообъективов не превышает 1 800 мм. Эти приборы способны наводиться на объект с невероятной точностью – 20 угловых минут, или 1/360 часть одного градуса. На телескопе «Восточный» установлена астрономическая камера с матрицей размером 40 × 40 мм. При этом скорость съемки позволяет сделать до 40 снимков в секунду. Для того чтобы ученые могли изучать различные излучения космических объектов, используются различные светофильтры, смена которых также управляется автоматикой.

– Мы можем получать фотографии космических объектов при максимальной выдержке 6 000 секунд, – объясняет руководитель отдела поддержки телескопов АФИФ Максим Кругов. – Человеческий зрачок в темноте невооруженным глазом может различить объекты до 6-й звездной величины. А метровое зеркало нашего телескопа за полтора часа может собрать в фотоприемник такое количество фотонов, что мы способны фиксировать источник излучения яркостью до 23-звездной величины. Когда в 1975 году Советский Союз запустил шестиметровый телескоп, предельная звездная величина, которую он мог взять, равнялась 21. Прорывные технологии приходят на смену, и благодаря им мы получаем и более расширенный спектральный диапазон и более чувствительные матрицы. Дистанционное управление метровыми телескопами ТШАО позволяет уже сейчас нашим ученым и студентам участвовать в международных проектах, а в будущем – войти в международные программы, реализуемые на космических телескопах.

Что касается проектов, то на сегодня астрономам астрофизического института им. В. Г. Фесенкова есть чем гордиться. Достаточно вспомнить, что комета Чурюмова-Герасименко, или официально 67P, на которую в рамках миссии ЕКА «Розетта» совершил посадку спускаемый аппарат «Филы», была открыта в Алматы. В рамках сотрудничества с ведущими университетами телескопы «Восточный» и «Западный» принимали учас­тие в наблюдениях за такими явлениями, как гамма всплеск в созвездии Лебедя в прошлом году. Тогда астроном-наблюдатель Инна Рева лишь за пару часов получила более 80 смс-сообщений от ученых со всего мира. А Анатолий Кусакин одним из первых людей на Земле наблюдал процесс поедания планеты звездой-убийцей.

Кроме изучения звезд на ТШАО также пристально следят и за тем, что творится на околоземной орбите. С выходом человечества в космос астрономия приобрела и практическое применение. Руководитель лаборатории искусственных спутников Земли АФИФ Александр Серебрянский с группой ученых ежедневно отслеживает ситуацию в геостационарной зоне. С тех пор как Казахстан запустил на орбиту свои спутники, их судьба во многом зависит от внимания и точных расчетов, проводимых сотрудниками обсерватории.

Не меньшую роль в изучении космоса играет и радиополигон «Орбита», на котором установлены приборы для изучения верхних слоев атмосферы, а также – радиотелескоп, регистрирующий радиоизлучение Солнца. Параболическая антенна диаметром 12 метров используется для регистрации радиоизлучения Солнца на двух фиксированных частотах: 1 ГГц и 27,8 см ГГц. Это единственный пункт по наблюдению за радио­излучением Солнца в Центрально-Азиатском регионе, и его данные используются многими международными центрами по прогнозу космической погоды.