Звезды тенниса в столице

Приветствуя именитых теннисистов в резиденции «Акорда», Глава государства поблагодарил Рафаэля Надаля и Новака Джоковича за приезд в Казахстан и участие в показательном матче.

– Это замечательная возможность увидеть игру выдающихся теннисистов современности в Казахстане. Чрезвычайно важна благотворительная цель этого матча. Ваш приезд в нашу столицу служит ярким свидетельством поддержки, которая оказывается развитию тенниса в Казахстане. Уверен, что мастер-класс, который вы дадите детям, станет для них хорошим примером и воодушевит их пойти по вашим стопам, – сказал Касым-Жомарт Токаев.

Высоко оценив развитие тенниса в Казахстане, Рафаэль Надаль и Новак Джокович высказали признательность Президенту за возможность встречи.

– Это мой третий визит в Казахстан. Я получал большое нас­лаждение от каждого посещения вашей прекрасной столицы, однако этот приезд особенный, поскольку мне удалось встретиться с Вами и побывать в этом великолепном дворце «Акорда», – отметил Рафаэль Надаль.

– Благодарю Вас, господин Президент, за поддержку тенниса в Казахстане. Мы весьма рады внести вклад в развитие и популяризацию тенниса в вашей стране, – сказал Новак Джокович.

Касым-Жомарт Токаев пожелал спортсменам дальнейших успехов и поздравил Рафаэля Надаля с недавней женитьбой, сообщила пресс-служба Президента РК.