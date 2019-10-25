Звезды тенниса в столице

Свежий выпуск
635

Приветствуя именитых теннисистов в резиденции «Акорда», Глава государства поблагодарил Рафаэля Надаля и Новака Джоковича за приезд в Казахстан и участие в показательном матче.

– Это замечательная возможность увидеть игру выдающихся теннисистов современности в Казахстане. Чрезвычайно важна благотворительная цель этого матча. Ваш приезд в нашу столицу служит ярким свидетельством поддержки, которая оказывается развитию тенниса в Казахстане. Уверен, что мастер-класс, который вы дадите детям, станет для них хорошим примером и воодушевит их пойти по вашим стопам, – сказал Касым-Жомарт Токаев.

Высоко оценив развитие тенниса в Казахстане, Рафаэль Надаль и Новак Джокович высказали признательность Президенту за возможность встречи.

– Это мой третий визит в Казахстан. Я получал большое нас­лаждение от каждого посещения вашей прекрасной столицы, однако этот приезд особенный, поскольку мне удалось встретиться с Вами и побывать в этом великолепном дворце «Акорда», – отметил Рафаэль Надаль.

– Благодарю Вас, господин Президент, за поддержку тенниса в Казахстане. Мы весьма рады внести вклад в развитие и популяризацию тенниса в вашей стране, – сказал Новак Джокович.

Касым-Жомарт Токаев пожелал спортсменам дальнейших успехов и поздравил Рафаэля Надаля с недавней женитьбой, сообщила пресс-служба Президента РК.

Популярное

Все
Село, мы ищем таланты!
Люди хотят знать правила игры
И снова «Бунт невесток»
Дороги, которые нас... разделяют
Сколько этносов проживает в Казахстане
В Кызылорде 100 молодых семей получат квартиры по программе «Сыр жастары»
«Клондайк» на госзакупках
Будет чемпионская дуэль
Медики уволены за антисанитарию
Экономическая дипломатия: на французском направлении
Путепровод на большую землю
Почему так и не открылась новая поликлиника в Петропавловске
Девятый нал
Казахстан – Франция: импульс стратегическому партнерству
Отандық өндіріс: трудные дни переработки
Магнетизм музыки Назиба Жиганова
Казахстан и Россия договорились взаимно расширять авиасообщение
Учитель и «мама» в одном лице
Быть достойным примером
Посчитали, поругали, проголосовали
Те, кто стоял у истоков
Мохамед Салах установил рекорд в еврокубках
Казахстан улучшил положение в рейтинге ФИФА
Более 2,4 млрд тенге по ошибке уплатили в бюджет предприниматели
Четверо детей погибли при пожаре в частном доме в области Абай
Собачья жизнь. Так продолжаться не может
«Батарейкой» называют 97-летнюю Марию Сереченко
Президент Франции и лидеры стран ОТГ посетят Казахстан
Акция алматинского зоопарка «Желудевая осень» оказалась полезна не только животным
Казахской гимнастике айкуне исполнилось 25 лет
Анастасия – казахская келін
Второго пациента с сибирской язвой перевели в реанимацию в Топаре
Мирный атом: быть или не быть?
Продавших новорожденного акушерок осудили в Жамбылской области
Речь, ставшая родной
Профессия – дарить тепло
Личность подозреваемого в совершении стрельбы в США установила полиция Льюистона
Игры номадов многогранны
Смаилов призвал упростить таможенные процедуры между странами ШОС
Карантин объявили из-за сибирской язвы в поселке в Карагандинской области
Школы с государственным языком обучения обретают все большую популярность
Объявлены даты школьных каникул в 2023-2024 учебном году
Фильм "Міржақып. Оян, қазақ!" вернули в прокат
Команда Казахстана по художественной гимнастике завоевала серебро на Азиаде
Таксист перевез иностранца на 150 метров в Астане
Мужчина заживо сгорел на столбе: в энергокомпании озвучили подробности происшествия
Не поделившие попугая экс-супруги оказались в суде в Алматы
Как накопить на квартиру подметая улицы?
Рука 3-летнего ребенка застряла в эскалаторе ТРЦ Караганды. Малыш – в тяжелом состоянии (ВИДЕО)
Алихан Байменов: Республика – это власть народа
Ни дня без камеры
Почти 30 тайников с наркотиками насчитали в доме в Талдыкоргане
Полицейский оказался в больнице после вызова о конфликте в кафе Павлодара
23-летний казахстанец сенсационно победил лучшего шахматиста мира Магнуса Карлсена
Тайну торгайских геоглифов разгадали костанайские ученые
Жамиля Бакбергенова принесла Казахстану серебро Азиатских игр
Кредитные мошенницы обманули казахстанцев на 40 млн тенге
Елена Рыбакина одолела первую ракетку мира
Новые оптово-распределительный и гематологический центры появятся в Усть-Каменогорске
Аида Балаева высказалась по поводу ношения хиджабов

Читайте также

Главней всего – погода в доме
Ничего не вижу
Креатив в действии
Товарооборот будет расти

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]