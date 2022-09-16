Звезды зажглись на западе!

Ярким спортивным событием ушедшего лета стал фестиваль шахмат, прошедший в Атырау. Все мастер-классы и интересные поединки были доступны, посмотреть их могли все желающие из любой точки планеты.

Фестиваль будет ежегодным и традиционным, об этом, подводя итоги, сообщил аким Атырауской области. Теперь западный город будет ассоциироваться не только с нефтью и икрой.

Первый шаг к этому был сделан несколько лет назад, когда родители юных шахматистов обратились с письмом к известной шахматистке Динаре Садуакасовой с предложением открыть филиал Академии шахмат у них в городе.

Международный гроссмейстер и многократная чемпионка мира Динара Садуакасова отнеслась к обращению родителей с большим вниманием и скрупулезностью. Была изучена ситуация, проведено исследование, и оказалось, что количество детей в Атырауской области, для которых шахма­ты не просто досуговая игра, а серьезное занятие, превышает 18 тыс., причем более 11 тыс. – из сельской глубинки. Тогда же было принято решение, что филиалу в регионе быть! И это, без сомнения, стало поворотным моментом для маленьких атыраус­ких шахматистов. Конечно, тогда еще никто не знал, что именно там, в областном центре, состоится первый для них международный фестиваль шахмат.

Почти 300 участников из девяти стран – цифры говорят за себя. И это только офлайн, а тех, кто с первого и до последнего дня был на фестивале, но только онлайн, на порядок выше. Следует отметить, что сам факт присутствия на одной площадке интеллектуалов из разных стран имеет большое воспитательное значение. Спорт и культура всегда делают страны ближе и помогают миру строить мосты вместо стен непонимания. И это особенно актуально сейчас, когда воюющих стран немало.

Сама Динара дала довольно скромную оценку своей работе: «Организация международного события с участием шахматистов из девяти стран – это огромный пласт работы, требующий стопроцентной психологической и физической отдачи. В общем, без бессонных ночей не обошлось». Однако очевидно, что работа была проделана огромная. По итогам фестиваля лауреатами стали свыше 80 участников, двое стали обладателями гранта на обучение в престижном вузе, а именно, Казахстанско-Британском техническом университете. Среди участников – профессиональные международные мастера и гросс­мейстеры, юные начинающие шахматисты и ветераны.

Общий гарантированный призовой фонд фестиваля составил 13 257 500 тенге. Большую помощь оказали партнеры, поддержавшие такое нужное начинание. Теперь атыраусцы уверены, что 16 авгус­та 2022 года войдет в летопись города как день, когда был дан старт фестивалю, который зажег новые звездочки на небосклоне шахматного мира.

Все было продумано до мелочей: от даты прибытия, размещения гостей до онлайн-трансляции на нескольких порталах, что позволяло следить за несколькими поединками одновременно в режиме live-time! И не 5–6, а целых 20 электронных досок. Мы с семьей следили за фестивалем, смотрели самые интересные партии и игры. Конечно, поединки были разными, но было то, что объединяло всех участников – искренний интерес к происходящему.

Можно с уверенностью сказать, что детские шахматы в Казахстане из просто кружка превратились в модный тренд. Родители осознанно отдают детей в шахматные школы. Результат налицо: что ни турнир – вспыхивает новая звез­дочка, что ни год – появляется новая точка на шахматной карте страны. Фес­тиваль в Атырау – яркое тому подтверждение. Детский турнир собрал ни много ни мало 150 юных дарований!

Не осталась в стороне и область, глава региона присутствовал на церемониях открытия и закрытия. Стоит отметить, что великолепно был организован досуг юных дарований. В свободное от участия в играх время гости могли играть в футбол, теннис, плавать. Для тех, кому интересен спокойный отдых, были предложены экскурсии в музеи, на теплоходе.

– Все прошло на высшем уровне, каждая деталь была учтена, и я уверен, что участники соревнований чувствовали себя максимально комфортно. Я играл много турниров в Европе, но такой теплоты и заботы об участниках там нет. Каждый раз в Казахстане и конкретно здесь, в Атырау, ощущаешь себя как дома. Большое спасибо за эти эмоции и отношение! Желаю, чтобы фестиваль стал доброй традицией, – это слова украинского гроссмейстера Виталия Сивука.

– Для меня самое главное – это люди. Если участники фестиваля вдохновились, получили удовольст­вие от процесса и выложились на все 100%, более значимого результата для организаторов быть не может, – сказала Динара в одном из своих интервью.

И это лучшее мерило ценности мероприятия, организованного в таком масштабе в регионе, отдаленном от центра. Еще в 2019 году Глава государства Касым-Жомарт Токаев подчеркнул, что «инвестиции в человеческий капитал способствуют прогрессу страны и росту благосостояния общества», сегодня эти слова актуальны как никогда. Нефть, как и любые природные богатства, может закончиться, внешние факторы могут остановить процесс, сделать его нерентабельным, невозможным для развития. А человеческий капитал – ресурс, краеугольный камень конкурентоспособности, а значит, экономического роста и эффективности.

Победы и успехи других мотивируют – это аксиома. Развивая детский спорт, в том числе и шахматы, регион не только вкладывает в свое будущее, но и в профилактику детской и подростковой преступности. Ведь общеизвестно, что на кривую дорожку юные правонарушители становятся от безделья и отсутствия интересов. Бір әйел бала туса, бес әйел ойланады – когда одна женщина родит, пятеро женщин задумаются. Эта казахская поговорка применима ко всем, не только к слабому полу. Уверена, что, увидев воочию, что целеустремленность, систематические занятия приносят ощутимый успех и признание, юные шахматисты разных стран поставили себе цель стоять на пьедестале почета.