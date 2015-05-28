Звоните – вам помогут Свежий выпуск 562 Ольга ФАЙНШТЕЙН

Как пояснили в пресс-службе Генеральной прокуратуры, Call-центр создан в целях оперативного реагирования на нарушения наиболее важных прав и свобод человека и гражданина, явных и грубых нарушений закона. На единый бесплатный номер 115 можно позвонить из любой точки страны. В Call-центр можно обратиться по вопросам действия (бездействия) органов уголовного преследования, нарушения трудовых прав и прав предпринимателей. А также на незаконные действия в отношении несовершеннолетних в учреждениях образования; на факты неправомерного взимания платы за медицинские услуги. И даже на коррупционные действия сотрудников прокуратуры. Кроме того, Call-центр принимает отклики и предложения по вопросам деятельности органов прокуратуры, разъясняет порядок оказания ими государственных услуг.

Программа работы Саll-центра позволяет обеспечить прием звонков с предоставлением гражданам информации о состоянии и результатах рассмотрения их обращений в органах прокуратуры. По желанию абонентов их могут соединить с контактными номерами телефонов соответствующих государственных органов.

С начала года в Саll-центр Генеральной прокуратуры поступило свыше 21 тыс. звонков. Мерами прокурорского реагирования защищены и восстановлены нарушенные трудовые права более 200 граждан с погашением задолженности по заработной плате на сумму свыше 26 млн тенге.

Так, в результате принятых органами прокуратуры Восточно-Казахстанской области мер по обращению Е. Мусаинова погашены суммы задолженности по заработной плате в размере 9 млн тенге перед 166 работниками ТОО «Тас­кара».

Прокуратурой Карагандинской области по поступившему в Call-центр сигналу защищены трудовые права К. Жиенбаева (он жаловался на невыплату ему ТОО «Свита Security» заработной платы). Работодатель, допустивший нарушения закона, оштрафован.

Генеральная прокуратура призывает всех граждан, столкнувшихся с нарушениями их прав и свобод, в случаях, касающихся вышеперечисленных вопросов, активнее обращаться в Call-центр. По вашему сигналу обязательно будут приняты все необходимые меры!