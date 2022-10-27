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Звонкое наследие Амре

Юлия Миленькая

В Алматы завершился Республиканский конкурс исполнителей традиционной песни имени Амре Кашаубаева.

Это творческое состязание, популяризирующее традиционное исполнительское искусство и направленное на повышение вокального мастерства молодежи, имеет богатую историю и стало знаковым событием в культурной жизни страны. Конкурс стартовал в 1980 году, чтобы увековечить память об уникальной личности в казахском песенном искусстве – Амре Кашаубаеве. Изначально он проводился раз в четыре года, затем было принято решение организовывать его чаще – раз в два года.

В 2022-м местом встречи певцов стала Казахская государственная филармония им. Жамбыла. В рамках конкурса ее сцена преобразилась в буквальном смысле до неузнаваемости. Этому поспособствовали высокие технологии, современный дизайн и, конечно, креативные идеи организаторов. Еще до начала прослушиваний стало понятно, что среди участников мероприятия будет царить нешуточная конкуренция. Конкурс проводился в течение двух дней в два этапа. Вокалисты исполняли песни из репертуара Амре Кашаубаева, современные и народные композиции.

В песенном состязании приняли участие 47 певцов в возрасте от 20 до 35 лет. Все они – победители конкурсов на уровне облас­тей и городов республиканского значения.

В жюри конкурса вошли заслуженные деятели РК, профессоры и преподаватели творческих вузов республики, среди которых – Сауле Жанпеисова, Ербол Айтбаев, Клара Туленбаева, Амангельды Кузеубай. Председателем судейской комиссии стал заслуженный деятель РК, профессор Казахской национальной академии искусств им. Т. Жургенова, обладатель Гран-при Республиканского конкурса исполнителей традиционной песни имени Амре Кашаубае­ва Нуржан Жанпеисов.

Призовой фонд был сформирован Минис­терством культуры и спорта РК. Победители и призеры получили денежные вознаграж­дения, дипломы и специальные памятные статуэтки.

По мнению жюри, многие конкурсанты обладают достойным уровнем исполнения, поэтому каждое призовое место разделили между двумя участниками. Так, обладателями первой премии стали Нурым Асканов и Бектурсын Кайратбек. Второе место заняли Биржан Базылжанов и Танат Мукашев. Замк­нули призовую тройку Кылышбек Сынабай и Жасулан Базарбаев. Специальный приз «За лучшее исполнение произведений Амре Кашаубаева» вручен Нурболату Узакбаю.

– Я впервые принимал участие в таком масш­табном и прес­тижном конкурсе. Не могу до сих пор поверить, что мне удалось добиться такой награды, тем более что все конкурсанты являются состоявшимися профессиональными певцами. Счастлив быть здесь, огромное спасибо за оценку моего труда, – отметил обладатель Гран-при конкурса солист Павлодарской областной филармонии им. Исы Байзакова Дауренбек Слямгали.

По словам организаторов конкурса, все участники продемонст­рировали свое мастерство, желание сохранять песенные традиции и осваивать новый репертуар. Как правило, после творческого состязания их мас­терство заметно возрастает, ведь вокалисты на конкурсе получают большой творческий опыт и яркие эмоции.

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