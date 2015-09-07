Звонок с орбиты Свежий выпуск 436 Далелхан ШАХАНОВ

В ходе разговора Айдын Аимбетов доложил о пройденном в штатном режиме космическом полете пилотируемого корабля «Союз ТМА-18М» до Международной космической станции и о благополучной стыковке с МКС. Он также сообщил об удовлетворительном медицинском состоянии членов экипажа и начале выполнения проектов в рамках научной программы Республики Казахстан.

– Чувствую себя хорошо, адаптация тоже в норме, приступаю к выполнению научной космической программы Республики Казахстан, – сказал А. Аимбетов.

В завершение беседы руководитель главного космического ведомства страны поздравил командира МКС Геннадия Падалка с достижением мирового рекорда по длительности нахождения в космическом пространстве, пожелал первому космонавту Казкосмоса и всем участникам космической экспедиции, находящимся на Международной космической станции, успешной работы на околоземной орбите и благополучного возвращения на Землю.