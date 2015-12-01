​Звучали любимые песни

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Раушан ШУЛЕМБАЕВА, Алматы

В их числе заседания «круг­лых столов», открытые эдвайзерские часы, литературно-музыкальные вечера, дни кафедры в общежитиях, а также молодежный форум «Бір мақсат, бір мүдде, бір болашақ!», проведенный в формате школы лидеров. И это не случайно, ведь «феномен Назарбаева» – это путь Лидера. Это огромная ответственность за судьбу страны и будущее подрастающего поколения.

Благодаря государственной поддержке университет сегодня является крупным образовательным центром. С целью поддержки молодых ученых руководство вуза приняло решение о содействии в решении их жилищного воп­роса. Кроме того, накануне государственного праздника подписан приказ о поощрении коллектива вуза, в том числе и студентов.

Такая забота, в свою очередь, налагает ответственность перед страной и alma-mater, отметили студенты и заверили, что будут прилагать все силы, чтобы оправдать доверие и стать высококвалифицированными и конкурентоспособными специалистами. Праздник продолжился церемонией награждения победителей и призеров молодежных мероприятий городского, республиканского и международного масштабов. А во время студенческого концерта прозвучали любимые песни Президента страны.

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