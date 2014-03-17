Звучали песни и стихи Абая

Нынешний вечер памяти проходил накануне Наурыз мейрамы. Как и 100 лет назад, в зале звучали стихи, песни Абая и фортепианная музыка Моцарта. Не было только охоты с беркутом. Зато артисты областного театра им. Жамбыла подготовили инсценировку по роману Мухтара Ауэзова «Абай жолы». Участники мероприятия узнали много интересного об организаторах первого вечера памяти, а также о новых проектах и мероприятиях, посвященных Абаю, которыми будет отмечен текущий год.

Светлана АБЕНОВА, Усть-Каменогорск