Звучали песни и стихи Абая

Общество
777

Нынешний вечер памяти проходил накануне Наурыз мейрамы. Как и 100 лет назад, в зале звучали стихи, песни Абая и фортепианная музыка Моцарта. Не было только охоты с беркутом. Зато артисты областного театра им. Жамбыла подготовили инсценировку по роману Мухтара Ауэзова «Абай жолы». Участники мероприятия узнали много интересного об организаторах первого вечера памяти, а также о новых проектах и мероприятиях, посвященных Абаю, которыми будет отмечен текущий год. 

Светлана АБЕНОВА, Усть-Каменогорск

Популярное

Все
Поздравление Главы государства Касым-Жомарта Токаева с Рождеством Христовым
Жизнь можно сделать слаще и полезней
Каждый должен быть частью прогресса
Вернем ли лыжную славу?
Сто лет служения народу
Намечен масштабный образовательный прорыв
На 83-м году жизни скончался ветеран казахстанской журналистики, депутат Верховного Совета Казахстана ХI созыва Федор Федорович Игнатов
Согревать мир теплом своей души
За торжество добра на земле
Карьера, на старт!
В Туркестанской области – новый аким
В области Жетысу готовятся к паводковому периоду
Обозначена официальная политическая повестка
Дачников поставят на учет
Деньги давай да поезжай!
Названы имена тех, кто сумел сохранить 29 жизней
Указ Президента Республики Казахстан
Указы Главы государства
Указы Главы государства
Указ Президента Республики Казахстан
Поздравление Главы государства Касым-Жомарта Токаева с Новым 2025 годом
Закон Республики Казахстан
Смогут ли «Жетысу» и «Семей» настичь «Кайрат»?
МВД обратилось к казахстанским водителям
Новые госнаграды появились в Казахстане
Из шкур животных в СКО произвели 300 тонн высокопротеиновых кормовых добавок
Главы государств и международных организаций поздравляют Токаева с Новым годом
Самый длинный трансморской мост открыли в Китае
Глава государства дал обширное интервью газете «Ана тілі»
Главные события - 2024: чем казахстанцам запомнился уходящий год
В предновогодние дни казахстанцы раскупили на ярмарках более 2 тысяч тонн продовольствия
Аяз Ата и вера в чудеса
Гороскоп. Время роста, реализации амбиций и достижения новых высот
Президент Республики Казахстан Касым-Жомарт Токаев: Цель – укрепить экономику и суверенитет
Токаев подписал указ о присуждении специальной Президентской литературной премии
Команда молодости нашей
Газета моей мечты
Мангистаусцы проводили домой последних пациентов, пострадавших в авиакатастрофе
Соло для собкора
И дольше века длится путь
В Японии создали лекарство для роста новых зубов на месте утраченных
Опыт Шымкентского водоканала изучают эксперты Всемирного банка
Автоочередь образовалась на казахстанско-российской границе
Дело о секс-рабстве девочки из Кызылорды: оглашен второй приговор
В Узбекистане погибла известная бьюти-блогер, выпав из окна
Секс за золото: как живут женщины на нелегальных приисках Амазонки
Более 1,4 млн казахстанцев заблокировали возможность оформления займов без их ведома
Прорыв в дорожной сфере
Пять представительниц Казахстана по боксу пробились в финал чемпионата Азии
Аида Балаева: Реализация идеологической политики требует комплексного подхода
Год единства и созидания
Одного из пассажиров потерпевшего крушение самолета AZAL сняли с рейса
Целый месяц рассчитывался за покупки найденной картой житель Аксая
В Атырау выявили частную школу без лицензии
Самолет рейса Баку - Грозный упал в Актау
Информацию об уходе Черчесова прокомментировали в КФФ
Мировые лидеры поздравляют президента и народ Казахстана с Днем Независимости
Интерактивные уроки ведут в... театре кукол
Как изменятся пенсии и пособия в Казахстане в 2025 году
Это счастье – стать родителями

Читайте также

Поздравление Главы государства Касым-Жомарта Токаева с Рожд…
Обновлены данные по численности населения Казахстана
Как получить лицензию на предоставление специальных соцуслу…
Рекордное количество паспортов за 30 лет выпустили в Казахс…

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]