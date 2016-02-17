​Звучали песни Шамши

В рамках программы под названием «Әнім сен едің» солисты исполнили песни на стихи казахских поэтов, которые знает наизусть не только старшее поколение, но и молодежь: их с легкостью подхватывал весь зал.

Покорили кокшетаусцев вокалом заслуженные артистки РК Газиза Жумекенова, Шолпан Дукумбаева. Песню «Ақ бантик» под домбру исполнил Сарсенбай Хасенов. Вслед за ним на сцену вышли Гульжан Ахметова, Эльмира Нысанбаева, Мереке Бекмаганбетов, солисты Кайрат Мырзабулатов и Серикболсын Бекмолдин. В исполнении молодого талантливого певца прозвучала одна из самых красивых песен Ш. Калдаякова – «Сыған серенадасы». Песню «Ана туралы жыр», написанную композитором в честь матери, блестяще спел дуэт Рашиды Галимовой и Алмаса Оразалина.

В проникновенном исполнении солистов филармонии прозвучали и другие лирические песни Шамши Калдаякова. А зрители несмолкающими аплодисментами сопровождали каждый вокальный номер, подтверждая безграничную любовь народа к творчеству композитора, на песнях которого выросло не одно поколение казахстанцев.