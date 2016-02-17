​Звучали песни Шамши

Свежий выпуск
716
Чингиз ТАШЕНОВ, Кокшетау

В рамках программы под названием «Әнім сен едің» солисты исполнили песни на стихи казахских поэтов, которые знает наизусть не только старшее поколение, но и молодежь: их с легкостью подхватывал весь зал.

Покорили кокшетаусцев вокалом заслуженные артистки РК Газиза Жумекенова, Шолпан Дукумбаева. Песню «Ақ бантик» под домбру исполнил Сарсенбай Хасенов. Вслед за ним на сцену вышли Гульжан Ахметова, Эльмира Нысанбаева, Мереке Бекмаганбетов, солисты Кайрат Мырзабулатов и Серикболсын Бекмолдин. В исполнении молодого талантливого певца прозвучала одна из самых красивых песен Ш. Калдаякова – «Сыған серенадасы». Песню «Ана туралы жыр», написанную композитором в честь матери, блестяще спел дуэт Рашиды Галимовой и Алмаса Оразалина.

В проникновенном исполнении солистов филармонии прозвучали и другие лирические песни Шамши Калдаякова. А зрители несмолкающими аплодисментами сопровождали каждый вокальный номер, подтверждая безграничную любовь народа к творчеству композитора, на песнях которого выросло не одно поколение казахстанцев.

Популярное

Все
Елена Рыбакина победила на старте турнира в Риме
В Алматы мопедист сбил полицейского после требования остановиться
Нарушения в сфере медобследования беременных выявили в Актау
Современную систему орошения полей начнут производить в Казахстане
Проблемы экспортных поставок Казахстана в Китай обсудили в главном таможенном управлении КНР
Маулен Ашимбаев поделился видеолекциями Школы аналитики
Летчики армейской авиации Сил воздушной обороны Вооруженных сил РК освоили навыки сложного пилотажа
В Алматинском соединении Десантно-штурмовых войск прошло торжественное чествование солдат, убывающих домой
Школьные уроки начальной военной подготовки должны формировать у подростков представление о воинской службе и ее огромной значимости
Безвизовый режим с КНР: стоит ли нам бояться своих соседей?
Опасения по поводу возможного увеличения объемов незаконной миграции в связи с планами РК и КНР ввести безвизовый режим по сути своей надуманы
Планы по увеличению срока «безвиза» между РК и КНР до 30 дней вызвали бурное обсуждение в социальных сетях
Женщины должны занять треть руководящих постов в компаниях «Самрук-Казына»
Побег наркоторговки от полицейских в Астане попал на видео
В Республиканском штабе  рассказали о поддержке предприятий малого и среднего бизнеса в Казахстане
В Атырау полицейские спасли людей из горящего дома (видео)
ВОЗ объявила о завершении пандемии COVID-19: каковы итоги в Казахстане
Где в Казахстане проживает больше всего мужчин
Гулявший с ножом житель Павлодара напугал прохожих
В Лондоне в Вестминстерском аббатстве короновали Карла III
Пятерку лучших бойцов Казахстана назвал Жалгас Жумагулов
Казахстан ведет переговоры с 26 странами о введении взаимного безвизового режима
Стали известны итоги пятого дня ЧМ по боксу в Ташкенте
Отправляясь на службу, вряд ли кто-то из призывников думал о том, что вернется домой героем
В преддверии Дня защитника Отечества столичных журналистов пригласили посетить воинскую часть. Представителям СМИ показали, чему научились солдаты за время службы
В конце прошлого года воинская часть 5573 отметила свое 15-летие. Жители Астаны встречаются с военнослужащими в темно-синей форме с надписью «Ұлттық ұлан» каждый день
Наиболее эффективными двухмесячные курсы казахского языка становятся для… супругов
Выдачу водительских удостоверений приостановили в Костанайской области
Телерадиовещание временно отключат в Казахстане
Правосудие Казахстана: в контексте преобразований
Дом-"крепость" обокрал вор-рецидивист в Караганде
Приговор по делу о хищении миллиардов на ТЭЦ вынес суд в Таразе
Почему в Казахстане слабый интернет, объяснил Мусин
Двух детей спасли из задымленной квартиры полицейские Кызылорды
Смаилов встретился с представителями творческой интеллигенции Абайской области
Найдено тело девочки, пропавшей почти месяц назад в Атырау
Пять новаций Социального кодекса
Беглого убийцу спустя 20 лет задержали в Казахстане
Жительница Сатпаева Ирина Ким самостоятельно выучила казахский язык – без учебников и курсов. Секретного метода нет, помогло общение
Карагандинец одним ударом убил 19-летнего парня
Ногу пожилой женщины "зажевал" эскалатор в Кокшетау
Смог в Астане объяснили помутнением атмосферы
Максимально приближенные к боевым условиям антитеррористические учения пройдут в Астане
3-летний ребенок заперся в квартире с включенной газплитой в Костанае
Объявлены даты ЕНТ-2023
Причины отказа в процедуре банкротства физлиц назвали в Минфине

Читайте также

Маулен Ашимбаев поделился видеолекциями Школы аналитики
Дома ста нуждающихся семей бесплатно подключат к газу в сто…
Аттестация показала...
Долгожданная радость

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]