Звучали песни, шли спектакли

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Людмила КОРИНА
В хронологической последовательности сменяли друг друга тематические постановки «Выпускники сорок первого года», «Мобилизация на фронт», «Благословение матери», «Подвиг героев-панфиловцев», «Журавли». Оптимистическим настроем был проникнут мини-спектакль «Привал» и оптимизмом – «Взятие рейхстага», «Дружбой сильны», «Дети – наше будущее». Восторженно аплодировали зрители финальной композиции под названием «Мәңгілік Ел».
В казахском драматическом театре и областном театре им. Островского при аншлаге прошли премьеры спектаклей на военную тематику. Библиотеки подготовили книжные выставки и литературные вечера с участием ветеранов войны. Западноказахстанцы всех возрастов участвовали в конкурсах военно-патриотической песни, завершившихся гала-концертом «Бiз батыр елдiн урпактарымыз». Песни военных лет и песни о войне прозвучали и в праздничных программах, которые прошли на открытых эстрадных площадках в разных районах города.

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