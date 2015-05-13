Звучали песни, шли спектакли

В хронологической последовательности сменяли друг друга тематические постановки «Выпускники сорок первого года», «Мобилизация на фронт», «Благословение матери», «Подвиг героев-панфиловцев», «Журавли». Оптимистическим настроем был проникнут мини-спектакль «Привал» и оптимизмом – «Взятие рейхстага», «Дружбой сильны», «Дети – наше будущее». Восторженно аплодировали зрители финальной композиции под названием «Мәңгілік Ел».В казахском драматическом театре и областном театре им. Островского при аншлаге прошли премьеры спектаклей на военную тематику. Библиотеки подготовили книжные выставки и литературные вечера с участием ветеранов войны. Западноказахстанцы всех возрастов участвовали в конкурсах военно-патриотической песни, завершившихся гала-концертом «Бiз батыр елдiн урпактарымыз». Песни военных лет и песни о войне прозвучали и в праздничных программах, которые прошли на открытых эстрадных площадках в разных районах города.