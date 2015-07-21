Звучи, мугам! Играй, зурна! Свежий выпуск Бектур КАДЫРОВ

В церемонии открытия приняли участие вице-премьер РК Бердыбек Сапарбаев, ректор КазНУИ, Қазақстанның Еңбек Ері Айман Мусахаджаева, председатель Международной организации тюркской культуры ТЮРКСОЙ Дюйсен Касеинов, президент Всемирной конференции по традиционной музыке и танцу Сальва Кастело-Бранко и другие.

В столицу Казахстана приехали свыше 800 музыкантов, композиторов, культурологов, искусствоведов из более чем 70 стран – всех объединила культура, всем есть что сказать. Гости были единодушны в своей оценке организации конференции и дружно отметили ее высокий уровень. Все чувствуют себя комфортно, знакомятся с Казахстаном и друг с другом, а преодолеть возможный языковый барьер помогает участникам большая группа волонтеров.

В первый день состоялось пленарное заседание, затем началась работа нескольких секций. Насыщенная программа форума предполагает не только обмен мнениями, изучение и документирование нематериального и материального культурного наследия стран – участниц ICTM, но и многочисленные экскурсии, творческие встречи. Значение конференции, особенно в деле воспитания молодого поколения, переоценить трудно. Молодым необходимо знать национальные традиции разных народов, ведь культура объединяет людей, страны, континенты.

Разумеется, идет не только теоретическая работа, в программе немало концертов. Так, в день открытия выступили выпускники КазНУИ, сами ставшие педагогами, во главе с ректором Айман Мусахаджаевой. Великолепный ансамбль традиционного корейского танца из университета Данкук (Сеул) украсил программу фестиваля – запомнились несколько разных хореографических жанров, блистательно представленных гостями в национальных костюмах и с барабанами.

Одним из самых ярких моментов форума стал Фестиваль традиционной музыки тюркских народов. Его отрыл концерт «Музыка города, деревни и степи», в котором объединились турецкие, азербайджанские, узбекские, уйгурские инструменталисты, певцы и танцоры. Звучали уйгурские мукамы, азербайджанские мугамы, узбекско-таджикские шашмакома и катта ашула, а также выступил турецкий духовой ансамбль зурнайчи. Эта программа стала одной из самых познавательных в насыщенном содержании фестиваля.



