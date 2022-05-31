Звуки марша раздаются

В Усть-Каменогорске прошел конкурс военных оркестров Регионального командования «Шығыс» Национальной гвардии РК.

Музыкальный смотр «Әскери керней», посвященный 30-летию Национальной гвардии, собрал оркестры воинских частей из Усть-Каменогорска, Семея и Павлодара.

Как рассказал начальник пресс-службы РгК «Шығыс» Багдат Амангельды, выступления прошли в главном городском парке перед усть-каменогорцами и гостями областного центра. Оркестры показали плац-концерт, а также исполнили военные, классические, народные и эстрадные произведения.

– Выступления военных оркестров всегда очень зрелищные, яркие, – отметил Багдат. – Зрителей привлекает, когда музыканты под собственное исполнение перестраиваются, маршируют. Гремят звуки маршей, сверкают духовые инструменты и военные кители. Очень красиво!

Конкурс-фестиваль «Әскери керней» стал доброй традицией Национальной гвардии РК. Его участниками помимо казахстан­ских коллективов становились военные оркестры Китая, России и других государств. В этом году он состоялся в одиннадцатый раз. Как подчеркнули в РгК «Шығыс», музыке отведено важное мес­то в создании благоприятной атмосферы среди военнослужащих. Она помогает укреп­лять чувство патриотизма, окрыляет, наполняет оптимизмом.

Финал конкурса «Әскери керней» пройдет в казахстанской столице.