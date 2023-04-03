Звуки утренней росы

Сегодня он знаменит, его талант приз­нан, и кажется, что так было всегда. Однако за светом софитов и овациями пуб­лики стоят упорный труд и вера в себя.

В чуть больше 130 км на северо-запад от Семея расположился аул Саржал. Совсем рядом с ним – печально известный Семипалатинский полигон. В этом ауле и родился будущий тенор, чей голос будет звучать под сводами лучших театров. Мир музыки не был чужд ему с детства: отец Турсынбек виртуозно играл на домбре, пел народные песни.

Кенжегали Мыржыкбай, несомненно, любимец судьбы. Она его хранила от воздействий ядерных взрывов, она же привела после окончания школы в музыкальное училище им. М. Тулебаева в Семипалатинске. Преподаватели сразу обратили внимание на огромный потенциал юноши. Поэтому затем он отправился в Ленинград, чтобы попытать счастья и поступить в консерваторию.

Экзамены были непростыми, желающих немало. Из почти 400 абитуриентов студентами консерватории стали лишь 18, среди которых и парень из Восточного Казахстана. И это был важный шаг навстречу большой мечте – петь в опере.

В 1981 году выпускник Ленинградской консерватории Кенжегали Мыржыкбай прибыл в распоряжение Театра оперы и балета им. Абая в Алма-Ате. Так начался его трудовой путь.

Конечно, было сложно. Приходилось трудиться в поте лица, чтобы не подвести своих учителей, ведь ленинградская школа оперного вокала имела безупречную репутацию, нужно было соответствовать. Блестящее исполнение произведений, актерское мастерство, умение донести замысел композитора, режиссера и раскрыть своего героя помогли талантливому молодому певцу, который вскоре начал петь ведущие партии: Биржана, Ақан сері и другие.

Концерты с его участием всегда шли с аншлагом, его имя стало популярным, а голос – узнаваемым.

Триумф Астаны

В 1991-м Кенжегали Мыржыкбай получил звание заслуженного артиста Казахской ССР. Пройдет еще немного времени, и Казахстан обретет независимость, начнет новую летопись своей суверенной истории. Весной того же года состоялся его первый сольный концерт «Көктем сезім», собравший полный зал.

В первые годы независимости ярко и отчетливо обозначились вопросы национальной культуры, люди проявляли к ней огромный интерес. После многолетних запретов народ жадно впитывал свою культуру, истово слушал, искал, наслаждался. Это вполне понятный и закономерный процесс. Никакими запретами невозможно истребить потребность человека в поис­ке своей идентичности, своих корней.

В 1993 году в Кокшетау были торжест­ва в честь Ақан сері – знаменитого акына, автора любимых в народе песен. Кенжегали Турсынбековича пригласили туда как «оперного Акана». Тогда же родились программы, имевшие большой успех, – «Ақаннан Абайға», «Абай әндері». Это было очень символично, потому что в 1995-м Казахстан праздновал 150-летний юбилей акына под эгидой ЮНЕСКО.

А с песнями Абая певец побывал во всех уголках нашей страны, он пел в аулах, районах, городах, завораживая своим голосом миллионы.

– Я никогда не отказывался петь даже в маленьких аулах, небольших залах, хотя для некоторых оперных певцов это считается чуть ли не моветоном. Но мы люди искусства, а искусство – это то, что рождает сам народ, – говорит мэтр.

Простого в общении, не обремененного «звездной болезнью» певца любят, без преувеличения, и стар и млад. Старшее поколение узнает его голос – неповторимый, глубокий, насыщенный – с первых нот.

В 1996 году в рамках гастрольного турне Кенжегали-аға прибыл в Акмолу. Северный город еще не обрел статус столицы. Зал во Дворце целинников был полным, зрители аплодировали стоя. Неизбалованные искусством оперного пения акмолинцы тепло встретили певца. И это можно назвать знаком судьбы.

Уже через год Акмола станет столицей. Из всех регионов в новый центр начнут съезжаться люди. Хотя многие не верили тогда, что новая столица сохранит свой статус надолго, даже где-то ждали «провала». Жанибек Карибжанов, руководивший тогда областью, и Амангельды Кусаинов, ректор педагогического института, на базе которого позже будет создан Евразийский национальный университет им. Л. Н. Гумилева, предложили нашему герою переехать в Акмолу. Были ли у него сомнения? Конечно, как без них. Были рядом и те, кто отговаривал от затеи.

Но он приехал в Акмолу. И ни разу за прошедшие годы не пожалел о своем решении.

– Астана стала для меня родным городом. Здесь я реализовался творчески, обрел новых друзей, здесь выросли мои дети, – говорит Кенжегали Мыржыкбай.

В его трудовой биографии есть период, когда он руководил Акмолинской областной филармонией, Государственной филармонией Восточно-Казахстанской области. Поэтому проблемы отрасли и вопросы, волнующие артистов, знает не понаслышке, сам, бывало, ходатайст­вовал не раз за коллег.

Сегодня он руководит культурно-просветительским центром «Каусар» в ЕНУ им. Л. Н. Гумилева. И хотя уже находится на заслуженном отдыхе, трудится без устали.

– Работать с молодежью – большое удовольствие. Среди студентов много талантов, которым только нужно помочь раскрыть свои способности, – говорит Кенжегали Мыржыкбай.

Бережно и нежно

Умение петь – одно из самых удивительных чудес, которые даны человечеству. Именно так подумалось, когда слушала оперные партии в исполнении Кенжегали Мыржыкбая. Голос – очень тонкий инструмент, требующий к себе особого отношения, на него могут влиять множество факторов – от питания до времени сна.

– Качество звучания голоса зависит от многого. Элементарно: переел – «не звучит» дыхание, голодный – также. Не выспался – тональность другая, выпил слишком горячего или холодного – встречай болезни горла, – рассказывает певец.

Не случайно будущих певцов в консерватории наряду с искусством исполнения учат гигиене питания и гигиене голоса. Вообще, искусство петь не такое легкое, как кажется на первый и неискушенный взгляд. Оно требует глубокого и бережного отношения к своему здоровью, к себе, ведь от эмоционального состояния зависит и состояние голоса. «Голос от волнения пропал» – кто из нас не знает о таком? Поэтому активное творческое долголетие требует от артиста больших усилий.

– Как и в любой профессии, успех певца определяет ряд факторов. Помимо трудолюбия очень важно иметь надежный тыл, ведь семья – наш оплот. В этом плане мне повезло, супруга полностью понимает меня, поддерживает, создает условия для работы, – с благодарностью говорит Кенжегали Мыржыкбай.

Сегодня в его репертуаре более тысячи произведений, среди которых есть народные и авторские песни, оперные арии, романсы. Наизусть певец знает почти 400 песен!

За годы работы он дал сотни концертов по всему Казахстану, побывал с гастролями почти в двадцати странах. Для полноты картины следует отметить, что подготовка к двухчасовому концерту занимает несколько месяцев. Чтобы звучание было идеальным, нужно обязательно вживаться целиком, погружаться в образ. Только тогда голос будет идти из глубины души, и зрители это почувствуют.

Учитывая количество концертов, которые певец дал за все годы твор­ческой деятельности, получается, что вся его жизнь – непрерывная подготовка к очередному концерту, а значит – неус­танный труд.

Хорошо, что современные технологии позволяют создавать и сохранять архив. Восемь сольных концертов Кенжегали Мыржыкбая уже записаны на видеоносители, доступны в соцсетях: «Абай әндері», «Абай – Пушкин», «Я встретил вас», «О любви, о весне, о женщинах», «Казахские народные песни», «Патрио­тические казахские песни», а также песни Ильи Жаканова, Сыдыка Мухамеджанова. Кроме того, поклонники его творчества могут послушать в Сети арии из шести опер в исполнении любимого певца.

В прошлом году труд маэстро высоко оценили, он удостоен Государственной премии Республики Казахстан в облас­ти литературы и искусства им. Абая за концерт «Жүрегім нені сезесің?».

Сегодня Кенжегали Мыржыкбаю исполняется 70 лет. Его поздравляют с юбилеем родные, друзья. коллеги, ученики. Из разных стран приходят теплые пожелания. Поздравляем с красивой датой маэстро и мы. Желаем здоровья, активного творческого долголетия и ждем новых концертов.