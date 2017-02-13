​ZZ – новая звезда

Наш соотечественник неудачно начал этот поединок, дважды побывав в нокдауне в первом раунде. Но затем он смог изменить ход боя, а в третьем раунде уже сам отправил соперника на настил. Противостояние продолжалось все 12 раундов, в большинстве из которых лидировал именно Жанат. Для Жакиянова этот бой стал первым после длительного перерыва – из-за травмы он пропустил больше года. В последний раз казахстанец боксировал в ноябре 2015-го, когда также разделенным решением судей выиграл пояс «временного» чемпиона WBA (в одной из самых престижных среди профессио­налов версий) в бою с венесуэльцем Йонфрезом Парехо.