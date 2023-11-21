Мы молоды и строим много планов

Область Улытау была образована всего полтора года назад.

О том, как складывается ситуа­ция в новом регионе и каковы показатели его социально-экономического развития, на брифинге в Службе центральных коммуникаций рассказал аким Берик Абдыгалиулы.

По его словам, итоги года весьма неплохие, по основным направлениям наблюдается положительная динамика. Доля промышленности в валовом региональном продукте, определяющая вектор дальнейшего развития экономики области, превышает 60%. При этом объем ВРП на душу населения является одним из самых высоких в респуб­лике и составляет 3,4 млн тенге.

Это на 30% выше среднереспуб­ликанского уровня. Ожидается, что до конца года данная цифра составит 7,5 млн тенге.

Ввод жилья в регионе вырос на 54%, инвестиции в основной капитал – на 22%, среднемесячная заработная плата достиг­ла 471 300 тенге, что в 1,3 раза выше среднереспубликанского показателя.

В настоящее время бюджет области Улытау составляет 144 млрд тенге. По сравнению с первоначально утвержденным документом показатели выросли на 28%. Это стало возможным за счет расширения налоговой базы и привлечения трансфертов из республиканского бюджета. Как утверждает глава региона Берик Абдыгалиулы, доходы увеличились с 36 млрд до 46,5 млрд тенге.

– Проект бюджета на 2024 год сформирован в объеме 146 миллиардов тенге, – отметил спикер.

Однако в некоторых секторах региональной экономики наблюдается снижение среднестатистических показателей. К примеру, за последние 10 месяцев спад в промышленном производстве составил 3,4%. Урожайность из-за непогоды снизилась на 34%.

По словам Берика Абдыгалиулы, к 2027 году в экономику региона будет привлечено около 1,4 трлн тенге инвестиций.

В целях увеличения их дальнейшего притока принят пятилетний Комплексный план.

– В экономику области привлечено 244 миллиарда тенге. Выполнение Комплексного плана находится на постоянном контроле. К 2027 году будет привлечено 1,4 триллиона тенге частных инвестиций. В промышленном секторе наблюдается рост в 5,5 раза выпуска изделий из дерева, текстиля – в два раза, напитков – в 2,5 раза, электро­оборудования – в 2,6 раза, – перечислил аким региона.

Сформирован пул из 15 инвестиционных проектов на сумму 760 млрд тенге, предусматривающих создание двух тысяч новых рабочих мест. Планируется ввод трех объектов с общим объемом инвестиций более 10 млрд тенге. Это, в частности, структуры, связанные с развитием возобновляемых источников электроэнергии в АПК.

– Введен в эксплуатацию кирпичный завод мощностью два миллиона штук кирпичей в год, на территории региона будут построены ветряные электростанции. В ближайшие два-три года откроется завод по сборке металлических конструкций, общая стоимость которого составит около миллиарда долларов. Это окажет позитивное влияние на экономику региона, – отметил Берик Абдыгалиулы.

В целом, в регионе субъектами малого и среднего бизнеса с начала года произведено продукции на 93 млрд тенге с ростом в 1,4 раза, количество действующих субъектов увеличилось в 1,2 раза. По программе «Ауыл аманаты» выделено 3,3 млрд тенге, принято 400 заявок, из которых одобрено 162 на общую сумму 1,3 млрд тенге. По линии АО «КазАгроФинанс» приобретено 62 единицы сельскохозяйственной техники.

– В рамках национального проекта по развитию предпринимательства поддержано 250 проектов стоимостью 7,4 миллиарда тенге. Также для открытия нового бизнеса предоставляются безвозмездные государственные гранты на общую сумму около 600 миллионов тенге, – проинформировал аким.

Еще одной важной новостью стало то, что в области планируют открыть технический университет.

– Это не простой университет – в его рамках планируется участие Консорциума университетов Канады. Проект готовится, земля выделена. Мы изучили обширный опыт. В самой Канаде есть примеры, когда заводы закрывались, а университеты поднимали города, – заметил Берик Абдыгалиулы.

В рамках Национального проекта «Комфортная школа» в ближайшие два года в области планируется построить шесть школ на 3 600 мест. Затраты на них составят 25 млрд тенге. К слову, строительство первого учебного заведения уже началось.

Что касается оснащенности школ Интернетом, то руководство региона подписало контракт с АО «Казахтелеком», которое обязалось обеспечить высокоскоростную связь.

В сфере здравоохранения, по заявлению спикера, за два года будет построено 25 объектов.

– На восьми объектах уже ведутся работы. Решен вопрос выплаты подъемных медицинским работникам, впервые прибывшим в область. В сфере физической культуры продолжается строительство трех объектов в Каражалском, Жанааркинском и Улытауском районах, – заключил аким области Улытау Берик Абдыгалиулы.