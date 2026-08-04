ИИ определил победителя «Золотого мяча»

В 2026 году церемония вручения "Золотого мяча" впервые в истории состоится не в Париже

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Искусственный интеллект (ИИ) составил долгосрочный прогноз обладателей престижной награды "Золотой мяч" вплоть до 2040 года, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Vesti.kz

Согласно прогнозу, представленному от GiveMeSport, 19-летний вингер сборной Испании и каталонской "Барселоны" Ламин Ямаль завоюет главный индивидуальный приз мирового футбола сразу трижды. Причём один из них он получил уже в этом, 2026-м, году. Ещё два трофея ИИ обещает воспитаннику "сине-гранатовых" в 2029 и 2032 годах.

ИИ также спрогнозировал победителей в остальные годы. По его версии, в 2027 году обладателем "Золотого мяча" станет капитан сборной Франции Килиан Мбаппе, а в 2028-м награду получит немецкий полузащитник Джамал Мусиала.

Далее список выглядит следующим образом:

2026 — Ламин Ямаль (Испания);

2027 — Килиан Мбаппе (Франция);

2028 — Джамал Мусиала (Германия);

2029 — Ламин Ямаль (Испания);

2030 — Эндрик (Бразилия);

2031 — Флориан Вирц (Германия);

2032 — Ламин Ямаль (Испания);

2033 — Эстеван Виллиан (Бразилия);

2034 — Дезире Дуэ (Франция);

2035 — Пау Кубарси (Испания);

2036 — Уоррен Заир-Эмери (Франция);

2037 — Арда Гюлер (Турция);

2038 — Клаудио Эчеверри (Аргентина);

2039 — Франко Мастантуоно (Аргентина);

2040 — Кобби Майну (Англия).

В 2026 году церемония вручения "Золотого мяча" впервые в истории состоится не в Париже. Обладателя престижной награды объявят в Лондоне (Великобритания) в понедельник, 26 октября.

Напомним, действующим обладателем главного индивидуального трофея является нападающий "Пари Сен-Жермен" и сборной Франции Усман Дембеле, получивший награду по итогам 2025 года.